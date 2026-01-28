Truffa del finto dentista in diretta a Gianluigi Nuzzi, il messaggio al conduttore: "Prestami 845 euro"

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Messaggi WhatsApp da “amici” che chiedono soldi in prestito per interventi dal dentista. Una truffa, l’ennesima variante che sta girando in questi giorni in Italia e che è arrivata anche in tv. Durante la diretta di Dentro la notizia il conduttore Gianluigi Nuzzi ha mostrato uno dei questi messaggi che gli era arrivato poco prima sul telefono, la truffa del finto dentista: “Ciao Luigi, potresti prestarmi 845 euro?”.

Truffa del finto dentista in diretta a Gianluigi Nuzzi

Tentata truffa al conduttore in diretta tv. È accaduto a Gianluigi Nuzzi durante l’ultima puntata di Dentro la notizia, il programma pomeridiano di informazione di Canale 5.

Hanno provato a spillare soldi al giornalista con la truffa del finto dentista, un messaggio che arriva via chat apparentemente da un amico, parente o conoscente in cui si chiede un prestito per pagare il dentista.

Una “tentata truffa in diretta al giornalista che sta conducendo un programma e deve parlare di truffe”: è “strepitoso”, ha commentato Nuzzi. “Solo in Italia può accadere”.

Il messaggio al conduttore durante la diretta tv

Durante la diretta, il conduttore ha fatto vedere un messaggio che gli era arrivato via chat appena pochi minuti prima.

Un messaggio arrivato, in apparenza, dal numero di telefono di una sua amica.

Questo il testo: “Ciao Luigi, potresti prestarmi 845 euro? Devo pagare urgentemente il dentista e al momento non ho soldi sulla carta. Te li restituisco stasera”.

Altro tentativo di truffa dal carabiniere

Gianluigi Nuzzi ha poi raccontato di un altra tentata truffa via chat che ha subito ore prima.

Questa volta un messaggio da parte di un ufficiale dei carabinieri che il giornalista conosce per lavoro.

Nel messaggio si chiedeva a Nuzzi di dare un voto alla figlia bambina “che fa i balletti”, con tanto di link da cliccare.

Nuzzi ha cliccato – “Pollo, in questo caso” – e si è aperta una strana pagina internet, che ha poi subito chiuso.

Il vero carabiniere gli ha poi scritto informandolo della tentata truffa.

Come funziona la truffa del finto dentista

Questi tipi di truffa sono particolarmente insidiosi perché sfruttano un elemento che ispira fiducia.

Perché si tratta di messaggi che arrivano su app di messaggistica istantanea come WhatsApp da una persona conosciuta dal destinatario, un contatto reale presente in rubrica.

I messaggi, dal tono colloquiale e informale, contengono richieste di denaro per spese urgenti, come ad esempio il dentista, dei prestiti da restituire in tempi brevi, la sera stessa.

Ovviamente il mittente apparente del messaggio non c’entra nulla: gli autori sono truffatori che hanno ottenuto i contatti con operazioni di hackeraggio.