Truffa del finto Fascicolo sanitario, il Ministero della Salute lancia l'allarme sulla mail che ruba dati

Il ministero della Salute ha dovuto mettere in guardia le potenziali vittime di una truffa a nome dell’ente. Si tratta di un finto Fascicolo sanitario con un link che indirizza a un pagamento. La truffa tramite email rischia di rubare dati e soldi.

False email del ministero della Salute

Da giorni circolano false email contenenti una truffa pericolosa: un link che, se cliccato, rimanda a una pagina dove vengono richiesti dati anagrafici e di pagamento.

L’email, come spesso avviene in questi casi, è una fedele riproduzione di una comunicazione che sembra reale, ma la particolarità è l’ente mittente. Infatti, in questa occasione non si tratta di Inps, di un istituto bancario o dell’Agenzia delle Entrate, bensì del ministero della Salute.

ANSA Ministero della Salute allerta i cittadini sulla finta email a suo nome: è una truffa

Il ministero ha quindi comunicato in modo ufficiale la propria estraneità alla vicenda, ricordando che nessun ente ufficiale chiede dati anagrafici o di pagamento tramite un link inserito in un’email.

Come riconoscere l’email truffa?

L’email truffa a nome del ministero della Salute invita a cliccare su un link per aggiornare i propri dati relativi al fascicolo sanitario elettronico. Si legge: “Aggiorni i suoi dati per mantenere l’accesso al suo Fascicolo sanitario elettronico (FSE). Dopo l’aggiornamento dei dati, potrà verificare facilmente e in modo sicuro la sua identità tramite il servizio di home banking”.

Viene chiesto di inserire il codice d’accesso ricevuto tramite email e, oltre ai dati personali, di scegliere la propria banca. Si richiedono quindi dati anagrafici e di pagamento.

Cos’è un’email di phishing?

Nello specifico, questa tipologia di truffa si chiama “phishing”. Si attua fingendosi un ente ufficiale e richiedendo documenti o informazioni importanti.

In simili messaggi si chiedono sempre informazioni riservate, dalla password ai numeri di carta di credito. Gli enti più utilizzati sono spesso quelli ufficiali come Inps e Agenzia delle Entrate, ma non mancano Poste Italiane, le banche e persino lo Spid.

Un elemento in comune di queste comunicazioni è il senso di urgenza, la copia quasi perfetta dell’indirizzo email o del layout usato dall’ente legittimo. Presentano però segnali che fanno capire si tratti di una truffa: invitano a scaricare un allegato, contengono un link sospetto, trasmettono urgenza od offrono una ricompensa.