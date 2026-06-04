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Un arresto per tentata truffa aggravata ai danni di un’anziana, questo il bilancio di un’operazione condotta dalla Squadra mobile di Firenze. Un uomo di 26 anni è stato fermato dopo aver inscenato la cosiddetta “truffa del finto finanziere”, con l’obiettivo di sottrarre preziosi alla vittima. L’intervento tempestivo della Polizia ha impedito che il raggiro andasse a segno.

L’intervento a Firenze

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato a Firenze. L’uomo, ora indagato, ha contattato telefonicamente un’anziana, presentandosi come appartenente alla Guardia di finanza.

Con tono autoritario, ha cercato di intimorire la donna, sostenendo che la sua automobile fosse stata utilizzata per commettere una rapina in una gioielleria della città.

Il modus operandi del truffatore

Durante la telefonata, il malvivente ha informato la vittima che un presunto finanziere si sarebbe recato presso la sua abitazione per effettuare una perquisizione e recuperare tutto l’oro presente, con la scusa di confrontarlo con la refurtiva della rapina.

Nel tentativo di isolare la donna e renderla più vulnerabile, l’uomo le ha imposto di far allontanare il marito, chiedendole di mandarlo in caserma prima dell’inizio della perquisizione.

L’intervento della Polizia

La vittima, insospettita dalle richieste e dall’atteggiamento dell’interlocutore, ha deciso di rivolgersi alle forze dell’ordine. Ha contattato la Polizia, trovando dall’altra parte del telefono un agente che l’ha rassicurata e messa in guardia dal tentativo di truffa in corso.

Gli investigatori della Questura sono intervenuti rapidamente, organizzando un appostamento sia all’esterno che all’interno del palazzo dove risiede la donna.

L’arresto in flagranza

Pochi minuti dopo la segnalazione, gli agenti hanno assistito all’arrivo del falso finanziere, giunto in taxi. L’uomo ha suonato il campanello della vittima ed è entrato nel condominio, ma ad attenderlo ha trovato i poliziotti, che hanno posto fine al suo piano con un arresto in flagranza di reato.

L’operazione ha così impedito che la truffa venisse portata a termine e ha permesso di assicurare il responsabile alla giustizia.

Il contesto e le raccomandazioni delle forze dell’ordine

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, casi di truffa ai danni di persone anziane sono purtroppo frequenti e spesso vengono messi in atto con modalità simili: i malviventi si fingono appartenenti alle forze dell’ordine o ad altri enti pubblici per carpire la fiducia delle vittime e sottrarre loro denaro o oggetti di valore.

Le autorità raccomandano di prestare la massima attenzione a telefonate sospette e di contattare sempre il 113 in caso di dubbi.

IPA