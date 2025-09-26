Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Fermati in flagranza di reato per truffa aggravata in concorso, due giovani di origine campana sono stati arrestati dalla Polizia di Stato dopo un lungo pedinamento di circa 70 km. La vittima, una donna di 91 anni residente a Rapolano Terme, è stata raggirata con la tecnica del “finto maresciallo” e privata di gioielli per un valore di 15.000 euro. L’operazione si è conclusa nei pressi di Orvieto, dove i due sono stati bloccati e la refurtiva restituita alla legittima proprietaria.

La fonte della notizia

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, la vicenda ha avuto inizio a seguito di alcune segnalazioni giunte alla Sala operativa di via del Castoro a Siena. I cittadini avevano riferito di tentativi di truffa telefonica con la nota tecnica del “finto maresciallo”, che fortunatamente non erano andati a segno. Tuttavia, la situazione si è aggravata quando una delle vittime, una donna di 91 anni di Rapolano Terme, è caduta nel tranello.

Il modus operandi dei truffatori

I due giovani, rispettivamente di 19 anni e 23 anni, hanno agito con astuzia e determinazione. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, la vittima ha ricevuto una telefonata da una voce femminile che si è spacciata per la figlia, lamentando di essere stata derubata dell’auto. La chiamata aveva lo scopo di allarmare l’anziana e prepararla all’arrivo di un presunto collaboratore di un maresciallo dei Carabinieri. Poco dopo, uno dei truffatori si è presentato alla porta della donna, convincendola a consegnare tutti i suoi preziosi.

L’intervento della Polizia e il pedinamento

Gli agenti della Squadra Mobile della Questura di Siena, subito attivati dopo le segnalazioni, hanno organizzato servizi di osservazione nelle zone interessate. Hanno individuato un’autovettura a noleggio con due persone sospette a bordo, risultata collegata a soggetti provenienti da un’altra regione. Il veicolo è stato monitorato e seguito per diverse ore lungo un tragitto di circa 70 km, fino all’autostrada A1.

Il fermo nei pressi di Orvieto

Con il supporto della Polizia Stradale, la vettura è stata fermata in sicurezza nei pressi di Orvieto. Durante la perquisizione personale e veicolare, uno degli occupanti è stato trovato in possesso di gioielli in oro per un peso complessivo di 167 grammi. Gli agenti hanno subito avviato le indagini per risalire alla provenienza dei preziosi, riuscendo a collegarli all’abitazione della donna di Rapolano Terme.

La restituzione dei gioielli e la commozione della vittima

Contattata dagli investigatori, la donna ha raccontato nei dettagli la dinamica della truffa. Ha spiegato di aver ricevuto la telefonata ingannevole e di aver consegnato i suoi beni al falso collaboratore del maresciallo. Dopo aver verificato la proprietà dei gioielli, i poliziotti li hanno restituiti alla legittima proprietaria. La 91enne si è profondamente commossa, ringraziando gli agenti per averle permesso di riavere oggetti di grande valore affettivo.

Gli arresti e le misure cautelari

Al termine delle operazioni, i due giovani sono stati arrestati e condotti presso la Casa Circondariale di Terni, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. In seguito al giudizio di convalida dell’arresto, il GIP ha disposto nei loro confronti l’obbligo di dimora presso il luogo di residenza.

IPA