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Un finto maresciallo è stato arrestato a Treviso dopo aver raggirato un anziano e avergli sottratto monili d’oro e denaro. L’uomo, un 48enne napoletano, è stato fermato dalla Polizia di Stato nell’ambito di un’operazione di contrasto alle truffe agli anziani, dopo essere stato seguito dalla squadra mobile di Padova e bloccato in flagranza di reato nei pressi della stazione ferroviaria della città veneta.

Anziano truffato a Treviso

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, la vicenda ha avuto inizio nella mattinata del 6 maggio, quando alcune segnalazioni sono giunte al numero di emergenza. Diversi anziani hanno riferito di aver ricevuto telefonate sospette da parte di individui che si spacciavano per appartenenti alle Forze dell’Ordine. Questi ultimi raccontavano di una presunta rapina avvenuta la sera precedente presso una gioielleria di Padova, nella quale sarebbe stata coinvolta l’autovettura intestata all’anziano interlocutore.

Durante le chiamate, i truffatori chiedevano agli anziani di elencare i monili d’oro in loro possesso per effettuare una “comparazione” con quanto sarebbe stato trafugato nella gioielleria. In alcuni casi, la richiesta si spingeva oltre, proponendo l’invio di un delegato presso l’abitazione per un controllo diretto.

L’intervento della Polizia e il pedinamento

Le potenziali vittime hanno prontamente avvisato la Centrale Operativa della Questura di Padova, impedendo così che le truffe venissero portate a termine. Nel frattempo, la squadra mobile ha attivato servizi di osservazione mirati, individuando un uomo sospetto nei pressi della stazione ferroviaria. L’individuo, un 48enne napoletano, è stato seguito mentre acquistava un biglietto ferroviario per Treviso, con cambio a Mestre.

Gli agenti in borghese hanno seguito il sospetto sul treno, effettuando lo stesso cambio a Mestre, fino all’arrivo alla stazione di Treviso. Qui, l’uomo è stato visto prendere un taxi e dirigersi verso un condominio in via Cavalleggeri.

Il colpo e l’arresto in flagranza

Pochi istanti dopo essere entrato nel condominio, il sospetto è uscito frettolosamente ed è stato bloccato dagli agenti della squadra mobile. All’interno dello zaino che portava con sé sono stati trovati tre orologi di valore, per un importo complessivo di oltre 18 mila Euro, e 830 Euro in contanti.

La vittima, un 82enne residente nello stesso condominio e affetto da invalidità totale, ha confermato di aver appena consegnato a un uomo, presentatosi come maresciallo dei Carabinieri, 3 orologi di valore e circa 800 Euro. L’anziano era stato convinto che la sua auto fosse stata utilizzata per una rapina avvenuta la notte precedente presso una gioielleria di Cal Maggiore a Treviso. Durante una lunga telefonata, il falso maresciallo aveva chiesto di elencare tutti i monili in possesso dell’anziano per una presunta “comparazione” con gli oggetti rubati.

Documenti falsi e precedenti penali

Al momento dell’arresto, il “riscossore” ha esibito un documento risultato poi alterato. È stato quindi accompagnato in Questura, identificato e arrestato per truffa aggravata in concorso, oltre a essere indagato in stato di libertà per possesso di documento alterato.

Dagli accertamenti è emerso che il 48enne napoletano aveva già precedenti di polizia per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Al termine delle procedure di rito, l’arrestato è stato trasferito presso la Casa Circondariale di Treviso e messo a disposizione dell’Autorità giudiziaria locale. Gli oggetti di valore e il denaro sono stati restituiti nella stessa serata all’anziana vittima.

IPA