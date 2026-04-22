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Due giovani residenti in provincia di Frosinone sono stati arrestati per truffa pluriaggravata ai danni di un ottantenne della provincia di Biella. L’operazione è stata condotta dalla Polizia Stradale di Novara Est, che ha recuperato la refurtiva e fermato i responsabili sull’Autostrada A4, all’altezza dell’uscita di Novara.

Tentata truffa ai danni di un anziano

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato nella giornata di mercoledì 15 aprile, quando un anziano residente in provincia di Biella è stato vittima di una sofisticata truffa orchestrata da due giovani di 21 anni e 18 anni provenienti dalla provincia di Frosinone.

L’anziano, nella mattinata del 15 aprile, ha ricevuto un SMS apparentemente inviato dalla sua banca, che lo avvisava di un presunto bonifico effettuato dal suo conto corrente. Nel messaggio veniva suggerito di contattare un numero telefonico qualora l’operazione non fosse stata autorizzata. L’uomo, preoccupato, ha immediatamente chiamato il numero indicato, ricevendo risposta da un sedicente Maresciallo dei Carabinieri.

Il falso maresciallo ha informato la vittima che era in corso una truffa ai suoi danni da parte della banca stessa e lo ha convinto a trasferire tutto il denaro su un altro conto corrente, fornendo le coordinate bancarie dei truffatori. L’anziano, seguendo le istruzioni, si è recato presso la sua banca, ma per problemi tecnici non è riuscito a effettuare il bonifico richiesto.

Il raggiro continua: oro e bancomat consegnati ai truffatori

Non riuscendo a completare l’operazione in banca, il truffatore ha persuaso l’anziano a tornare a casa e a raccogliere tutti i suoi monili d’oro e la carta bancomat con il relativo PIN. Gli è stato detto che dei colleghi in abiti civili sarebbero passati a ritirare il tutto per mettere al sicuro i suoi averi e redigere i verbali necessari.

Come da copione, i due giovani si sono presentati presso l’abitazione dell’anziano, hanno ritirato oro e bancomat e, con la scusa di accompagnarlo in caserma, lo hanno fatto salire in auto. Dopo circa 500 metri lo hanno fatto scendere, dicendogli che una pattuglia sarebbe arrivata a breve. L’anziano, rimasto solo e insospettito, ha visto transitare una vera pattuglia dei Carabinieri e ha raccontato loro l’accaduto, rendendosi conto di essere stato vittima di una truffa.

Le indagini e l’arresto dei responsabili

La ricostruzione dei fatti è stata immediata: le forze dell’ordine hanno identificato il veicolo utilizzato dai truffatori e, grazie a un efficace coordinamento tra le diverse unità, una pattuglia della Polizia Stradale di Novara Est è riuscita a intercettare e fermare l’auto sull’Autostrada A4, all’altezza dell’uscita di Novara Est. A bordo sono stati trovati gli oggetti in oro e il bancomat sottratti alla vittima.

I due giovani sono stati arrestati e condotti presso la Casa Circondariale di Novara, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

IPA