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Due uomini sono stati arrestati per truffe aggravate ai danni di donne anziane, in due distinti episodi avvenuti a Gesso e Taormina. Gli arresti sono stati eseguiti dalla Polizia di Stato grazie a tempestive operazioni che hanno permesso di bloccare i responsabili e restituire la refurtiva alle vittime.

Le operazioni a Taormina e Gesso

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, gli agenti hanno portato a termine due arresti in flagranza di reato nei confronti di un 36enne e di un 53enne, entrambi accusati di aver messo in atto truffe ai danni di persone anziane.

I due episodi, pur avvenuti in contesti diversi, hanno mostrato un modus operandi simile, basato sull’inganno e sulla manipolazione psicologica delle vittime.

Il primo episodio la truffa alla 79enne

Il primo caso si è verificato nella cittadina di Gesso, dove una donna di 79 anni è stata raggirata da un uomo che, fingendosi suo nipote al telefono, l’ha convinta a raccogliere denaro contante e oggetti d’oro per fronteggiare una presunta situazione di pericolo. Mentre la vittima era tenuta impegnata al telefono dal finto parente, un complice si è presentato alla sua abitazione, riuscendo a farsi consegnare i preziosi, tra cui fedi nuziali e collanine d’oro, oltre al denaro contante raccolto.

L’autore della truffa, un uomo originario della provincia di Caltanissetta già noto alle forze dell’ordine, è stato individuato dagli agenti della Squadra Mobile nei pressi del viale Boccetta a Messina. Dopo un tentativo di fuga, è stato bloccato e arrestato per truffa aggravata. L’intervento tempestivo è stato reso possibile grazie all’analisi dei sistemi di videosorveglianza, che hanno permesso di rintracciare il sospettato e recuperare la refurtiva, poi restituita alla legittima proprietaria.

Il secondo arresto: la vittima salvata dal parente poliziotto

Un episodio analogo si è verificato a Taormina, dove una donna di 83 anni è stata contattata telefonicamente da un uomo che si è spacciato per carabiniere. L’uomo ha chiesto di poter verificare i gioielli in possesso della donna, sostenendo che potessero essere collegati a una presunta rapina commessa con un’auto riconducibile alla vittima.

Il truffatore ha cercato di spaventare la donna e di tenerla impegnata al telefono per impedirle di chiedere aiuto o di dubitare della situazione. Tuttavia, in questo caso, la vittima non era sola: con lei si trovava un parente, poliziotto in servizio presso il Commissariato di Taormina, che ha compreso immediatamente la gravità della situazione. Il poliziotto ha allertato la sala operativa e atteso l’arrivo del truffatore, procedendo poi all’arresto insieme ai colleghi sopraggiunti.

Resistenza e lesioni: l’aggressione al poliziotto

L’uomo arrestato a Taormina, un 53enne di origini catanesi, ha tentato di fuggire e ha aggredito uno degli agenti, causandogli lesioni giudicate guaribili in 10 giorni. Per questi motivi, oltre alla truffa, è stato arrestato anche per minaccia, resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali.

L’importanza della collaborazione e della tempestività

In entrambi gli episodi, la rapidità di intervento delle forze di polizia e la collaborazione tra i diversi reparti si sono rivelate decisive per l’arresto dei responsabili e il recupero della refurtiva.

Nel caso di Messina, l’uso dei sistemi di videosorveglianza ha permesso di individuare rapidamente il sospettato, mentre a Taormina la presenza di un poliziotto tra i familiari della vittima ha consentito di sventare la truffa e procedere all’arresto in flagranza di reato.

IPA