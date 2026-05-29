Truffa del finto nipote ai danni di persone anziane tra Messina e Taormina, arrestati due uomini
Due uomini arrestati per truffe aggravate ai danni di anziane a Messina e Taormina: operazioni rapide della Polizia di Stato.
Due uomini sono stati arrestati per truffe aggravate ai danni di donne anziane, in due distinti episodi avvenuti a Gesso e Taormina. Gli arresti sono stati eseguiti dalla Polizia di Stato grazie a tempestive operazioni che hanno permesso di bloccare i responsabili e restituire la refurtiva alle vittime.
- Le operazioni a Taormina e Gesso
- Il primo episodio la truffa alla 79enne
- Il secondo arresto: la vittima salvata dal parente poliziotto
- Resistenza e lesioni: l’aggressione al poliziotto
- L’importanza della collaborazione e della tempestività
Le operazioni a Taormina e Gesso
Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, gli agenti hanno portato a termine due arresti in flagranza di reato nei confronti di un 36enne e di un 53enne, entrambi accusati di aver messo in atto truffe ai danni di persone anziane.
I due episodi, pur avvenuti in contesti diversi, hanno mostrato un modus operandi simile, basato sull’inganno e sulla manipolazione psicologica delle vittime.
Il primo episodio la truffa alla 79enne
Il primo caso si è verificato nella cittadina di Gesso, dove una donna di 79 anni è stata raggirata da un uomo che, fingendosi suo nipote al telefono, l’ha convinta a raccogliere denaro contante e oggetti d’oro per fronteggiare una presunta situazione di pericolo. Mentre la vittima era tenuta impegnata al telefono dal finto parente, un complice si è presentato alla sua abitazione, riuscendo a farsi consegnare i preziosi, tra cui fedi nuziali e collanine d’oro, oltre al denaro contante raccolto.
L’autore della truffa, un uomo originario della provincia di Caltanissetta già noto alle forze dell’ordine, è stato individuato dagli agenti della Squadra Mobile nei pressi del viale Boccetta a Messina. Dopo un tentativo di fuga, è stato bloccato e arrestato per truffa aggravata. L’intervento tempestivo è stato reso possibile grazie all’analisi dei sistemi di videosorveglianza, che hanno permesso di rintracciare il sospettato e recuperare la refurtiva, poi restituita alla legittima proprietaria.
Il secondo arresto: la vittima salvata dal parente poliziotto
Un episodio analogo si è verificato a Taormina, dove una donna di 83 anni è stata contattata telefonicamente da un uomo che si è spacciato per carabiniere. L’uomo ha chiesto di poter verificare i gioielli in possesso della donna, sostenendo che potessero essere collegati a una presunta rapina commessa con un’auto riconducibile alla vittima.
Il truffatore ha cercato di spaventare la donna e di tenerla impegnata al telefono per impedirle di chiedere aiuto o di dubitare della situazione. Tuttavia, in questo caso, la vittima non era sola: con lei si trovava un parente, poliziotto in servizio presso il Commissariato di Taormina, che ha compreso immediatamente la gravità della situazione. Il poliziotto ha allertato la sala operativa e atteso l’arrivo del truffatore, procedendo poi all’arresto insieme ai colleghi sopraggiunti.
Resistenza e lesioni: l’aggressione al poliziotto
L’uomo arrestato a Taormina, un 53enne di origini catanesi, ha tentato di fuggire e ha aggredito uno degli agenti, causandogli lesioni giudicate guaribili in 10 giorni. Per questi motivi, oltre alla truffa, è stato arrestato anche per minaccia, resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali.
L’importanza della collaborazione e della tempestività
In entrambi gli episodi, la rapidità di intervento delle forze di polizia e la collaborazione tra i diversi reparti si sono rivelate decisive per l’arresto dei responsabili e il recupero della refurtiva.
Nel caso di Messina, l’uso dei sistemi di videosorveglianza ha permesso di individuare rapidamente il sospettato, mentre a Taormina la presenza di un poliziotto tra i familiari della vittima ha consentito di sventare la truffa e procedere all’arresto in flagranza di reato.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.