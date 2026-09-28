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Tre persone denunciate per truffa, questo il bilancio di un’indagine condotta dalla Polizia di Stato di Assisi, che ha permesso di individuare i presunti responsabili di un raggiro ai danni di un uomo di 76 anni. Gli indagati, due uomini e una donna, sono stati deferiti all’Autorità Giudiziaria dopo approfonditi accertamenti.

Le indagini e l’intervento ad Assisi

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’attività investigativa è partita dalla denuncia presentata da un 76enne presso il Commissariato di Assisi.

L’uomo aveva ricevuto un messaggio sul proprio telefono, in cui veniva informato dell’autorizzazione di un pagamento di 1450 euro dal suo conto corrente. Nel testo, si suggeriva di contattare un numero telefonico per bloccare l’operazione.

La dinamica della truffa

La vittima, preoccupata per la presunta movimentazione di denaro, ha seguito le istruzioni e ha chiamato il numero indicato. L’interlocutore, spacciandosi per un operatore, ha convinto l’uomo a effettuare un bonifico di 14.500 euro, giustificandolo come pagamento di spese notarili necessarie per bloccare la transazione sospetta.

Non soddisfatti, i truffatori hanno ricontattato il 76enne chiedendo un ulteriore versamento di 650 euro. A questo punto, l’uomo ha iniziato a nutrire dei sospetti e si è recato presso la filiale della propria banca. Qui ha scoperto di essere stato vittima di una truffa.

L’identificazione dei presunti responsabili

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, una volta acquisita la denuncia, gli agenti del Commissariato hanno avviato una serie di accertamenti tecnici. Analizzando il numero di telefono utilizzato dai truffatori e i conti correnti su cui erano stati effettuati i bonifici, sono riusciti a risalire agli intestatari.

Le indagini hanno portato all’identificazione di due uomini e una donna. Una delle persone coinvolte risultava già gravata da precedenti di Polizia. Tutti e tre sono stati deferiti all’Autorità Giudiziaria per l’ipotesi di reato di truffa.

Il caso di Assisi evidenzia ancora una volta l’importanza della prevenzione e della prudenza quando si ricevono comunicazioni sospette, soprattutto se riguardano operazioni bancarie. Le forze dell’ordine invitano i cittadini a non fornire mai dati personali o bancari tramite telefono e a rivolgersi sempre alle autorità in caso di dubbi.

IPA