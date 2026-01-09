Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

I Carabinieri di Montoro hanno identificato un uomo di Napoli come presunto responsabile di truffa aggravata ai danni di un’anziana. L’uomo, secondo quanto ricostruito, avrebbe raggirato la vittima facendosi consegnare 300 euro con l’inganno. L’episodio è stato segnalato alle autorità, che hanno avviato indagini per verificare la presenza di eventuali complici e altri casi analoghi.

L’attività investigativa e la denuncia

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’intervento è scaturito dalla denuncia di una donna di 80 anni residente a Montoro. La vittima ha raccontato di essere stata avvicinata nei pressi della propria abitazione da un uomo che si è presentato come operatore finanziario. Attraverso una serie di raggiri, l’uomo avrebbe convinto la donna di vantare un credito nei confronti del figlio, inducendola così a consegnargli 300 euro.

Ricevuta la segnalazione, i militari dell’Arma hanno immediatamente avviato le indagini. Grazie alle informazioni raccolte e agli accertamenti svolti, è stato possibile risalire all’identità del presunto autore della truffa: si tratta di un 50enne originario di Napoli. L’uomo è stato deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Avellino. Le forze dell’ordine stanno ora proseguendo gli accertamenti per individuare eventuali complici e verificare se il soggetto sia coinvolto in altri episodi simili.

Le modalità della truffa

L’episodio ha avuto luogo nei pressi dell’abitazione dell’anziana vittima. Il presunto truffatore, fingendosi un operatore finanziario, ha utilizzato artifizi e raggiri per convincere la donna che il figlio le dovesse una somma di denaro. Sfruttando la fiducia e la vulnerabilità della vittima, l’uomo si è fatto consegnare 300 euro in contanti, per poi allontanarsi rapidamente dal luogo.

Prevenzione e sensibilizzazione

Il Comando Provinciale dei Carabinieri di Avellino ha intensificato le attività di prevenzione e sensibilizzazione sul fenomeno delle truffe, con particolare attenzione alle persone anziane, spesso bersaglio di simili raggiri. I Comandanti delle Stazioni Carabinieri incontrano regolarmente le comunità locali, anche presso chiese e altri luoghi di aggregazione, per illustrare i più comuni modus operandi utilizzati dai malviventi.

I consigli dei Carabinieri per evitare le truffe

Durante questi incontri, vengono forniti suggerimenti pratici per prevenire i reati di truffa. Le autorità raccomandano di mantenere sempre alta la guardia e di non fidarsi di estranei che si presentano come figure autorevoli o che prospettano presunte situazioni di emergenza familiare. È fondamentale non consegnare denaro o oggetti di valore a sconosciuti e, in caso di dubbi, verificare sempre con i familiari interessati. Ogni episodio sospetto deve essere tempestivamente segnalato al numero di emergenza 112 o al più vicino Comando dei Carabinieri.

