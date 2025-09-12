Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Furto con raggiro e rapina ai danni di una donna anziana sono le accuse mosse a due uomini campani, rispettivamente di 19 anni e 33 anni, denunciati dalla Polizia di Stato a Bari lo scorso 9 settembre. La vicenda, che ha visto la vittima privata di 5.500 euro, si inserisce nel quadro delle attività di contrasto alle truffe agli anziani, intensificate in città e provincia dopo una recente recrudescenza del fenomeno. Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, la refurtiva è stata recuperata grazie a una tempestiva collaborazione tra le Questure di Bari e Avellino.

La dinamica della truffa: il raggiro ai danni dell’anziana

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, i due uomini, uno incensurato e uno già noto alle forze dell’ordine, hanno agito in concorso tra loro. La tecnica adottata, ormai tristemente nota, ha previsto uno studio approfondito della vittima, scelta tra le persone più vulnerabili, in questo caso una donna anziana residente a Bari. I malviventi hanno raccolto informazioni personali, come il numero di telefono e il nome di un parente, per rendere più credibile il loro raggiro.

La truffa si è concretizzata con la simulazione della consegna di un pacco, apparentemente destinato al nipote della vittima. I due hanno chiesto una somma di denaro come corrispettivo per la consegna. In un primo momento, l’anziana ha consegnato 1.500 euro a uno dei due uomini. Tuttavia, il truffatore, sospettando che la donna potesse avere ulteriori risparmi, è tornato poco dopo chiedendo altri contanti o gioielli, sostenendo che la cifra iniziale non fosse sufficiente.

La signora, ancora ignara della truffa, ha consegnato ulteriori 4.000 euro. Solo al momento della seconda consegna, insospettita dalla richiesta, ha tentato di trattenere il malvivente, che però l’ha spintonata riuscendo a fuggire. L’episodio si è così trasformato in una vera e propria rapina, aggravando la posizione dei due sospettati.

Le indagini: dalla denuncia al recupero della refurtiva

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’intervento degli agenti della Squadra Mobile della Questura di Bari, in particolare della IV sezione “falchi”, è stato immediato. Grazie alle descrizioni fornite dalla vittima e all’analisi delle immagini dei sistemi di videosorveglianza installati nei pressi dell’abitazione, gli investigatori sono riusciti a individuare un’autovettura sospetta che si allontanava dalla città subito dopo la rapina.

La collaborazione tra le forze dell’ordine si è rivelata fondamentale: la vettura è stata intercettata dalla Sezione di Polizia Stradale di Avellino, che, in costante contatto con la Squadra Mobile di Bari, ha proceduto a una perquisizione approfondita del veicolo.

Durante la perquisizione, gli agenti hanno scoperto la somma di 5.500 euro nascosta con cura all’interno del poggiatesta del lato passeggero e nella plafoniera della luce di cortesia posteriore. Il denaro, corrispondente all’intera refurtiva sottratta all’anziana, è stato posto sotto sequestro in attesa di essere restituito alla legittima proprietaria.

Il contesto: truffe agli anziani, un fenomeno in crescita

L’operazione di polizia si inserisce in una più ampia strategia di prevenzione e repressione delle truffe ai danni delle persone anziane, fenomeno che negli ultimi mesi ha registrato un preoccupante aumento nella città di Bari e nella sua provincia. Le forze dell’ordine hanno intensificato i controlli e le attività investigative, anche attraverso campagne di sensibilizzazione rivolte alle fasce più deboli della popolazione.

Le tecniche utilizzate dai truffatori sono sempre più sofisticate: spesso si avvalgono di informazioni personali reperite tramite ricerche mirate o attraverso la rete di conoscenze della vittima. L’obiettivo è quello di conquistare la fiducia dell’anziano, facendo leva su sentimenti di affetto e preoccupazione per i familiari, come nel caso della finta consegna del pacco destinato al nipote.

L’epilogo: denuncia e sequestro della refurtiva

Alla luce degli elementi raccolti, i due uomini sono stati denunciati in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria per truffa e rapina. Il denaro recuperato, pari a 5.500 euro, è stato sequestrato e sarà restituito all’anziana vittima non appena completate le procedure di rito.

È importante sottolineare che il procedimento si trova ancora nella fase delle indagini preliminari e che la responsabilità degli indagati dovrà essere accertata in sede processuale, nel pieno rispetto del principio di presunzione di innocenza e del contraddittorio tra le parti.

La collaborazione tra le Questure di Bari e Avellino

Il successo dell’operazione è stato reso possibile dalla sinergia tra le diverse articolazioni della Polizia di Stato. La tempestiva comunicazione tra la Squadra Mobile di Bari e la Polizia Stradale di Avellino ha permesso di intercettare i sospettati e recuperare la refurtiva in tempi rapidi, evitando che il denaro potesse essere disperso o utilizzato per altri scopi illeciti.

L’episodio rappresenta un esempio concreto di come la collaborazione tra le forze dell’ordine, anche su territori diversi, possa portare a risultati significativi nella lotta alla criminalità predatoria e nella tutela delle fasce più deboli della popolazione.

Prevenzione e consigli per gli anziani

Le autorità invitano i cittadini, in particolare gli anziani, a prestare la massima attenzione a richieste di denaro sospette, soprattutto se avanzate da sconosciuti che si presentano come amici o parenti di familiari. In caso di dubbi, è sempre consigliabile contattare immediatamente le forze dell’ordine e non consegnare somme di denaro o oggetti di valore a persone non conosciute.

La Polizia di Stato ricorda che nessun ente pubblico o privato richiede pagamenti in contanti a domicilio e che, in caso di tentativi di truffa, la tempestività della denuncia può fare la differenza per il recupero della refurtiva e l’identificazione dei responsabili.

Conclusioni

L’operazione condotta tra Bari e Avellino ha permesso di restituire dignità e sicurezza a una cittadina vittima di truffa e rapina, dimostrando l’efficacia delle strategie investigative e della collaborazione tra le forze dell’ordine. Resta alta l’attenzione sul fenomeno delle truffe agli anziani, con l’auspicio che la prevenzione e la sensibilizzazione possano ridurre il rischio di nuovi episodi.

