Finta identità e raggiro ai danni di una donna di 65 anni: sono le azioni che hanno portato all’arresto di un ventitreenne campano, gravemente indiziato di truffa aggravata e sostituzione di persona. I fatti sono avvenuti nel quartiere Prati di Roma, dove la vittima è stata ingannata da un falso maresciallo e dal suo complice, che si sono presentati nella sua abitazione per sottrarle tutti i gioielli. L’ordinanza di custodia cautelare in carcere è stata eseguita su disposizione della Procura della Repubblica di Roma.

Le indagini

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’operazione è stata coordinata dalla Procura della Repubblica di Roma – Dipartimento criminalità diffusa e grave. Gli agenti del Commissariato di P.S. Prati hanno avviato le indagini subito dopo la denuncia della vittima, riuscendo a identificare il presunto autore grazie alle immagini di videosorveglianza e alle banche dati in uso alle forze dell’ordine.

La dinamica della truffa: il raggiro telefonico

L’episodio ha avuto inizio in una mattina apparentemente tranquilla nel cuore del quartiere Prati. Una donna di 65 anni ha ricevuto una telefonata da un uomo che, spacciandosi per maresciallo delle Forze dell’ordine, le ha comunicato che la sua auto sarebbe stata utilizzata per una rapina in una gioielleria. L’uomo, con tono deciso, ha prospettato alla vittima la possibilità di evitare conseguenze penali, a patto che collaborasse immediatamente.

Il falso ufficiale giudiziario e la consegna dei gioielli

Per rendere il raggiro ancora più credibile, il falso maresciallo ha annunciato l’arrivo di un suo collaboratore, presentato come ufficiale giudiziario, incaricato di verificare la provenienza dei gioielli presenti in casa. Nel frattempo, i truffatori sono riusciti a tenere occupate le linee telefoniche della donna e del marito, impedendo loro di comunicare e di smascherare l’inganno.

Pochi minuti dopo, il complice del truffatore si è presentato alla porta della vittima, vestito da perito, pronto a effettuare un finto sopralluogo. Convinta di agire per il proprio bene, la donna ha consegnato al falso ufficiale un sacchetto contenente tutti i suoi gioielli. L’uomo si è poi dileguato rapidamente.

La scoperta della truffa e l’avvio delle indagini

Solo al ritorno del marito e del figlio, la donna ha compreso di essere stata vittima di una truffa. Gli investigatori del Commissariato Prati (Roma) hanno immediatamente avviato le indagini, raccogliendo elementi fondamentali grazie alle immagini di videosorveglianza del palazzo. Il volto del presunto autore è stato riconosciuto e collegato, tramite le banche dati, a un ventitreenne originario dell’hinterland partenopeo.

L’arresto e le accuse

Pochi giorni dopo il primo episodio, il giovane è stato arrestato in flagranza mentre tentava di mettere a segno un’altra truffa con lo stesso modus operandi. Gli agenti hanno eseguito nei suoi confronti la misura della custodia cautelare in carcere, disposta dal Giudice per le indagini preliminari, dopo aver cristallizzato i gravi indizi di colpevolezza a suo carico.

Le indagini proseguono

Le forze dell’ordine stanno proseguendo le indagini per identificare i complici che hanno agito insieme al giovane nell’ambito dello stesso reato.

