Giornalista professionista. Negli ultimi 16 anni ha ricoperto i ruoli di redattore, caposervizio e caporedattore per diverse testate locali e nazionali occupandosi di cronaca, cultura e sport. Attualmente direttore di una rivista di racconto sportivo

Un sacchetto con oltre 3 chili di monili e circa un chilo e mezzo di gioielli in oro, nascosto in un’auto ripartita a tutta velocità. Era il bottino di una truffa ai danni di un’anziana di 81 anni di Caserta, convinta al telefono da un finto poliziotto a consegnare tutti i suoi preziosi. I carabinieri hanno arrestato un 19enne di Afragola e l’oro tornerà alla proprietaria.

Il controllo e i gioielli nell’auto a Caserta

Secondo quanto si legge sul sito dei carabinieri, i militari della Compagnia di Caserta hanno notato il giovane salire di corsa su un’auto e allontanarsi con una partenza brusca. Un comportamento che li ha insospettiti: hanno raggiunto la vettura e, durante il controllo, nell’abitacolo è spuntato il sacchetto pieno di preziosi, per un totale di circa 4 chili e mezzo.

Il 19enne è stato arrestato con l’accusa di truffa aggravata. Gli accertamenti svolti subito dopo hanno permesso di ricostruire da dove arrivassero quei gioielli e di risalire alla vittima, che li custodiva tutti nella sua abitazione.

La truffa del finto poliziotto e il falso perito

L’anziana, secondo la ricostruzione, era stata chiamata sul telefono fisso da un uomo che si era presentato come appartenente alle forze dell’ordine. Le aveva prospettato gravi conseguenze per alcuni familiari, facendo leva sulla preoccupazione per convincerla a fidarsi.

Poi le aveva annunciato l’arrivo di un perito incaricato di fare alcune verifiche sui preziosi. Poco dopo alla porta si è presentato il presunto esperto, a cui la donna ha consegnato tutto l’oro che aveva in casa. I gioielli recuperati saranno restituiti all’81enne.

IPA