Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un arresto con restituzione di preziosi, questo il bilancio di un’operazione della Polizia di Stato a Modena, dove un giovane di 19 anni è stato fermato per furto aggravato in abitazione ai danni di un’anziana. L’azione è stata condotta nell’ambito di servizi mirati contro le truffe agli anziani.

Truffa del finto poliziotto a Modena

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, la Squadra Mobile di Modena ha intensificato i controlli nella zona del villaggio zeta con l’obiettivo di prevenire e contrastare il fenomeno delle truffe ai danni di persone anziane.

Durante uno di questi servizi gli agenti hanno notato un giovane che si aggirava con fare sospetto nei pressi di un condominio. Dopo averlo visto uscire frettolosamente dall’edificio e salire su un taxi, i poliziotti hanno deciso di seguirlo discretamente in tutti i suoi spostamenti.

Il giovane è stato pedinato fino alla stazione ferroviaria, dove è salito a bordo di un treno regionale diretto a Bologna. Gli agenti sono intervenuti poco prima della partenza del convoglio, fermando il sospettato e sottoponendolo a controllo.

Il bottino recuperato e la scoperta della vittima

Durante la perquisizione nella disponibilità del giovane sono stati trovati diversi monili e una spilla che riportava il nome di una donna. Nel frattempo un’altra pattuglia della Squadra Mobile si è recata presso il condominio da cui il ragazzo era stato visto uscire, riuscendo a risalire rapidamente all’appartamento della vittima.

La donna, 83 anni, residente nello stesso stabile, aveva appena realizzato di essere stata vittima di truffa. Aveva infatti ricevuto, poco prima, numerose telefonate sia sul telefono fisso che sul cellulare da parte di un uomo che si era spacciato per appartenente alla Polizia di Stato. L’uomo, con tono convincente, le aveva chiesto di raccogliere tutti i gioielli in suo possesso spiegando che di lì a poco sarebbe passato un suo “collega” per effettuare delle verifiche nell’ambito di un’indagine su un presunto furto in un’oreficeria.

La dinamica della truffa e il ruolo dei complici

Poco dopo le telefonate un altro uomo si è presentato alla porta dell’anziana, qualificandosi anch’egli come poliziotto. L’uomo ha quindi ritirato i gioielli, tra cui la spilla con inciso il nome della vittima, e si è allontanato. Grazie alla tempestività degli agenti parte della refurtiva è stata recuperata e il giovane sospettato è stato fermato prima che potesse lasciare la città.

Le indagini hanno permesso di accertare che il furto aggravato era stato commesso in concorso con almeno un altro complice, la cui identità è ancora in fase di accertamento da parte degli investigatori.

L’udienza di convalida e le misure cautelari

Nella mattinata odierna si è svolta l’udienza di convalida davanti al Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Modena.

Il magistrato ha convalidato l’arresto del giovane e ha disposto nei suoi confronti la misura cautelare degli arresti domiciliari in attesa di ulteriori sviluppi investigativi.

Si cerca il complice

Le forze dell’ordine stanno ora lavorando per identificare il secondo uomo coinvolto nella truffa e nel furto. L’operazione si inserisce in una più ampia strategia di contrasto alle truffe ai danni di persone anziane, fenomeno purtroppo in crescita negli ultimi anni e che vede spesso le vittime raggirate da malviventi che si spacciano per appartenenti alle forze dell’ordine.

La Polizia di Stato invita i cittadini, in particolare gli anziani, a prestare la massima attenzione e a non consegnare mai denaro o oggetti di valore a sconosciuti che si presentano come pubblici ufficiali senza un reale motivo o senza aver prima contattato le forze dell’ordine tramite i canali ufficiali.

IPA