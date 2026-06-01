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Una truffa ai danni di una donna anziana è stata sventata grazie al tempestivo intervento di un carabiniere fuori servizio a Scauri di Minturno. Un uomo di 55 anni originario di Napoli, già noto alle forze dell’ordine per numerosi precedenti penali, è stato arrestato mentre tentava di mettere a segno il raggiro. La vittima, una donna di 72 anni residente a Minturno, era stata contattata telefonicamente da un falso ispettore di polizia che le aveva chiesto di consegnare i suoi gioielli per una presunta verifica tecnica. L’intervento del militare ha permesso di bloccare il malvivente e recuperare la refurtiva, mentre un complice è riuscito a fuggire.

La tentata truffa a Scauri di Minturno

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’episodio si è verificato a Scauri di Minturno, dove un carabiniere libero dal servizio ha notato movimenti sospetti nei pressi dell’abitazione di una donna anziana.

Insospettito dalla situazione, il militare ha intuito che si stava consumando una truffa e ha deciso di intervenire prontamente. Grazie alla sua prontezza, è riuscito a bloccare il 55enne originario di Napoli proprio mentre stava per portare a termine il colpo.

Il modus operandi dei truffatori

Secondo quanto ricostruito, la vittima, una donna di 72 anni residente a Minturno, era stata contattata poco prima da un individuo che si era spacciato per ispettore di polizia.

L’uomo, con toni rassicuranti e autoritari, aveva informato l’anziana che un suo collega in borghese si sarebbe presentato a casa sua per una “verifica tecnica” dei suoi monili in oro, apparentemente per conto della Polizia di Stato. Questo schema, tristemente noto, è uno dei più utilizzati per mettere a segno truffe ai danni di persone anziane.

L’arresto e la fuga del complice

Il piano dei malviventi è stato mandato all’aria dall’intervento del carabiniere, che ha bloccato il 55enne proprio mentre stava per impossessarsi dei gioielli della vittima.

Un secondo uomo, complice dell’arrestato, è invece riuscito a divincolarsi e a darsi alla fuga, facendo perdere le proprie tracce. Sul posto è giunta immediatamente una pattuglia della Sezione Radiomobile della Compagnia di Formia, che ha affiancato il collega fuori servizio e ha formalizzato le procedure di arresto.

Recupero della refurtiva e provvedimenti giudiziari

L’intera refurtiva è stata recuperata sul momento e restituita alla legittima proprietaria. In un primo momento, l’uomo arrestato è stato condotto presso la Casa Circondariale di Cassino in attesa del rito di convalida.

Successivamente, il Gip del Tribunale di Cassino, accogliendo le richieste della Procura della Repubblica, ha convalidato l’arresto e applicato nei confronti dell’indagato la misura cautelare degli arresti domiciliari presso la sua abitazione a Napoli.

IPA