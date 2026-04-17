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Un arresto con restituzione di denaro e gioielli, questo il bilancio di un’operazione della Polizia di Stato a Treviso, dove un giovane è stato fermato in flagranza per truffa ai danni di due anziani coniugi. L’intervento è stato reso possibile grazie a una segnalazione e si inserisce nell’ambito dei servizi di prevenzione e controllo del territorio disposti dal Questore.

Un arresto a Treviso

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’arresto è avvenuto nel pomeriggio di ieri, quando una pattuglia della Squadra Mobile è intervenuta in via Monterumici, a seguito di una segnalazione di un giovane con atteggiamento sospetto.

Il soggetto, un venticinquenne incensurato di origine campana, è stato intercettato mentre si allontanava dal luogo del reato a bordo di un taxi.

La dinamica della truffa

Secondo quanto ricostruito dagli agenti, la truffa è stata messa in atto con la tecnica del “finto poliziotto”. Le vittime, due coniugi di 85 anni e 90 anni, residenti a Treviso, sono stati contattati telefonicamente da un uomo che si è spacciato per “Vice Questore”.

L’interlocutore ha raccontato che la loro automobile sarebbe stata utilizzata per commettere un furto in una nota gioielleria di Mestre e che, per questo motivo, avrebbero dovuto collaborare consegnando denaro e gioielli a un suo delegato.

L’intervento della Polizia e l’arresto

La segnalazione giunta alla Sala Operativa della Questura ha permesso agli agenti di intervenire tempestivamente. Sul posto, la pattuglia ha individuato il giovane sospetto mentre si allontanava in taxi.

Sottoposto a controllo, è stato trovato in possesso di 900 euro in contanti e di diversi preziosi in oro, che sono stati riconosciuti poco dopo come il bottino sottratto agli anziani coniugi. Gli agenti hanno quindi preso contatto con le vittime, che hanno confermato la dinamica della truffa e riconosciuto gli oggetti recuperati.

Restituzione dei beni e ulteriori accertamenti

La refurtiva, composta da denaro e gioielli, è stata restituita ai due anziani dopo il riconoscimento. Nel corso degli accertamenti, il venticinquenne è stato inoltre denunciato per falso materiale, poiché trovato in possesso di una carta d’identità elettronica con microchip abraso.

L’uomo è stato arrestato e messo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, che ha disposto l’immediata traduzione in carcere.

Il contesto dell’operazione

L’operazione si inserisce nell’ambito dell’intensificazione dei servizi di prevenzione e controllo del territorio voluti dal Questore di Treviso, Alessandra Simone.

L’attenzione delle forze dell’ordine resta alta nei confronti delle truffe ai danni di persone anziane, spesso prese di mira da malviventi che sfruttano la loro vulnerabilità con raggiri sempre più sofisticati.

IPA