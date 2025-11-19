Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Due arresti della Polizia di Stato di Como nel pomeriggio di ieri, 18 novembre, quando due uomini di origine nordafricana sono stati fermati per furto aggravato ai danni di clienti di un ristorante. I due, già noti alle forze dell’ordine per precedenti analoghi, sono stati individuati e bloccati poco dopo il colpo, grazie alla tempestività degli agenti e alla collaborazione delle vittime.

La fonte della notizia

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato nel primo pomeriggio di ieri, nei pressi di un ristorante situato in via Giulini, nel centro di Como. L’intervento degli agenti è avvenuto subito dopo la segnalazione di un furto su un’auto parcheggiata, appartenente a clienti del locale.

La dinamica dei fatti

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, anche grazie alle immagini delle telecamere di sorveglianza del ristorante, i due uomini – un 31enne algerino regolare sul territorio nazionale e un 18enne tunisino senza fissa dimora – si sarebbero avvicinati con disinvoltura all’auto delle vittime. In pochi istanti, sono riusciti ad aprire la vettura senza apparente difficoltà, sottraendo dall’abitacolo un costoso giubbotto di marca e 40 euro in contanti, per poi allontanarsi rapidamente dalla zona.

L’identificazione e l’arresto

L’esperienza e la profonda conoscenza del territorio da parte degli agenti della Polizia di Stato hanno giocato un ruolo fondamentale nel riconoscere i responsabili. I due erano già noti alle forze dell’ordine per reati simili commessi nelle settimane precedenti. Dopo aver raccolto le testimonianze delle vittime e visionato i filmati, i poliziotti hanno avviato le ricerche, riuscendo a rintracciare i sospetti nella vicina via Milano, mentre si muovevano con apparente tranquillità.

Il recupero della refurtiva

Durante la perquisizione, gli agenti hanno trovato nello zaino di uno dei fermati il giubbotto appena sottratto e i 40 euro in contanti. La refurtiva è stata immediatamente sequestrata e sarà restituita ai legittimi proprietari.

Le conseguenze per gli arrestati

I due uomini sono stati condotti in Questura, dove, in considerazione della dinamica dei fatti e dei loro precedenti, sono stati formalmente arrestati per furto. Il Pubblico Ministero, informato dell’accaduto, ha disposto il trattenimento dei fermati nelle camere di sicurezza, fissando il processo per la mattinata odierna alle ore 11.00.

Valutazioni amministrative

Oltre alle conseguenze penali, la posizione amministrativa dei due stranieri sarà oggetto di approfondimento da parte dell’Ufficio Immigrazione di Como, indipendentemente dall’esito del procedimento giudiziario.

IPA