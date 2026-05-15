Truffa del pedaggio autostradale non pagato tramite WhatsApp, allerta della polizia sul messaggio finto

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Nuova truffa su WhatsApp legata al pedaggio autostradale: sui telefoni arrivano falsi messaggi attribuiti ad Autostrade per l’Italia, che invitano a cliccare su link fraudolenti per pagamenti inesistenti. Obiettivo dei cybercriminali è rubare dati bancari e informazioni personali. La Polizia di Stato ha spiegato come riconoscere il phishing e difendersi.

La nuova truffa su WhatsApp

La nuova truffa online sta colpendo migliaia di utenti su WhatsApp, sfruttando il nome di Autostrade per l’Italia per rubare dati personali e informazioni bancarie.

A lanciare l’allarme è stata la Polizia di Stato, che attraverso i propri canali ufficiali ha invitato i cittadini a prestare la massima attenzione ai messaggi ricevuti tramite applicazioni di messaggistica istantanea.

Secondo quanto spiegato dagli agenti, è in corso una campagna di phishing che utilizza falsi avvisi relativi a presunti mancati pagamenti del pedaggio autostradale. Il messaggio arriva spesso da numeri con prefisso estero e contiene toni urgenti o minacciosi per spingere la vittima ad agire rapidamente.

Il finto messaggio sul pedaggio non pagato

Nel testo viene segnalata una presunta irregolarità legata al pagamento del casello e si invita l’utente a cliccare su un link per “regolarizzare la posizione” ed evitare sanzioni o blocchi amministrativi. In realtà il collegamento rimanda a un sito internet falso, creato appositamente per sottrarre dati sensibili.

L’obiettivo dei truffatori è ottenere credenziali bancarie, numeri di carte di pagamento, codici di sicurezza e altre informazioni personali che possono poi essere utilizzate per svuotare conti correnti o effettuare acquisti fraudolenti online.

Come riconoscere il phishing

La Polizia di Stato ha sottolineato che uno dei primi segnali di pericolo riguarda proprio il numero mittente. Molti messaggi arrivano infatti da utenze straniere o sconosciute, spesso accompagnate da link abbreviati o domini internet sospetti. Anche il linguaggio utilizzato rappresenta un campanello d’allarme: i cybercriminali puntano a creare ansia e urgenza per convincere le persone a cliccare senza verificare.

Gli esperti di sicurezza consigliano di non aprire mai collegamenti ricevuti tramite WhatsApp, Sms o email se non si è certi della provenienza. In caso di dubbi è fondamentale verificare eventuali comunicazioni direttamente attraverso i siti ufficiali o le applicazioni delle società coinvolte, senza utilizzare i link presenti nei messaggi.

La Polizia invita inoltre a contattare immediatamente il servizio clienti ufficiale nel caso si ricevano richieste sospette relative a pedaggi autostradali o pagamenti non effettuati. È importante anche bloccare il numero da cui proviene il messaggio e segnalarlo come spam.

Cosa fare se si clicca per sbaglio

Se invece si è già cliccato sul link o inserito dati personali e bancari, gli agenti raccomandano di intervenire il prima possibile. Occorre contattare subito la propria banca, bloccare eventuali carte di pagamento compromesse e modificare le password degli account utilizzati.

Un ulteriore passaggio fondamentale è la segnalazione alla Polizia Postale attraverso il portale ufficiale del Commissariato di Pubblica Sicurezza online, dove è possibile denunciare tentativi di phishing, frodi digitali e truffe informatiche.

Negli ultimi anni le truffe via WhatsApp sono aumentate in modo significativo e sfruttano sempre più spesso marchi noti, servizi pubblici e comunicazioni apparentemente credibili. Tra i raggiri più diffusi ci sono le false richieste di denaro da parte di finti parenti, le truffe sentimentali e i messaggi che simulano pagamenti urgenti o problemi amministrativi.