Truffa del rinnovo della tessera sanitaria, Ministero della Salute avverte sul "sito web falso e mail"

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

False email a nome del Ministero della Salute invitano al rinnovo della tessera sanitaria: si tratta di una truffa di phishing. I messaggi rimandano a siti falsi che chiedono dati sensibili. Il Ministero ricorda che il rinnovo non va richiesto: la tessera viene inviata automaticamente alla scadenza.

Tessera sanitaria, occhio al rinnovo

La nuova truffa in circolazione negli ultimi tempi prova a sfruttare in modo illecito il nome del Ministero della Salute per indurre i cittadini a fornire dati personali.

I messaggi, inviati tramite email, simulano comunicazioni ufficiali e invitano a procedere con un presunto rinnovo della tessera sanitaria. Si tratta però di contenuti completamente falsi, non riconducibili in alcun modo alle istituzioni.

ANSA

Il chiarimento del Ministero della Salute

Il Ministero della Salute ha precisato una questione fondamentale: non invia mai email contenenti link per il rinnovo della tessera sanitaria e non richiede mai l’inserimento di dati sensibili tramite moduli online non ufficiali.

La tessera sanitaria ha una validità di sei anni e, in condizioni normali, non è necessario presentare alcuna domanda di rinnovo: il nuovo documento viene spedito automaticamente all’indirizzo di residenza prima della scadenza.

In caso di smarrimento o furto, le richieste devono essere effettuate esclusivamente attraverso i canali ufficiali, come il portale dell’Agenzia delle Entrate o gli sportelli competenti. Eventuali tentativi di truffa possono essere segnalati alla Polizia Postale.

Per informazioni corrette e aggiornate è stato ribadito di fare riferimento solo ai siti istituzionali del Ministero della Salute e delle altre amministrazioni pubbliche.

Come funziona la truffa

Secondo quanto segnalato anche dalla Polizia Postale, queste truffe seguono schemi sempre più sofisticati. Le email utilizzano loghi, colori e linguaggio simili a quelli delle comunicazioni pubbliche, così da ridurre il livello di attenzione del destinatario.

All’interno del messaggio viene inserito un collegamento che rimanda a un sito web contraffatto, progettato per imitare l’aspetto delle piattaforme istituzionali.

Una volta aperta la pagina, all’utente viene chiesto di compilare un modulo dettagliato con informazioni anagrafiche, dati fiscali e, in alcuni casi, riferimenti a documenti o coordinate bancarie.

I dati raccolti possono poi essere utilizzati per attività illegali come furti d’identità, accessi fraudolenti a servizi pubblici, clonazione di documenti o vendita delle informazioni nel mercato nero digitale.