Un arresto per tentata truffa nel centro di Brescia, dove una cittadina polacca è stata fermata mentre cercava di appropriarsi di denaro e gioielli, dopo aver simulato un grave incidente occorso alla figlia della vittima per estorcere denaro.

La segnalazione e l’intervento dei Carabinieri

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’operazione ha preso avvio grazie alla prontezza della vittima. L’anziano, residente nel centro di Brescia, ha ricevuto una telefonata da parte di sconosciuti che, fingendosi intermediari, gli hanno raccontato di un grave incidente che avrebbe coinvolto la figlia. I truffatori hanno chiesto con urgenza denaro contante e monili in oro per coprire presunte spese mediche immediate.

Il servizio di osservazione e l’arresto

Ricevuta la segnalazione tramite il 112 NUE, i militari sono intervenuti rapidamente presso l’abitazione dell’anziano. Hanno quindi predisposto un servizio di osservazione mirato, monitorando la zona in attesa dell’arrivo dei presunti complici dei truffatori. Poco dopo, una donna si è avvicinata all’ingresso dell’abitazione, fingendo di essere incaricata del ritiro del denaro e dei preziosi richiesti. Grazie all’azione tempestiva e coordinata, i Carabinieri sono riusciti a bloccarla prima che potesse impossessarsi del bottino.

Gli accertamenti e la ricostruzione dei movimenti

Gli accertamenti svolti nell’immediato hanno permesso di ricostruire i movimenti della donna. È emerso che la cittadina polacca era arrivata in Italia il giorno precedente, atterrando all’aeroporto di Bergamo. Dopo aver pernottato in città, la donna ha raggiunto Brescia la mattina successiva, utilizzando un treno regionale.

L’arresto e le conseguenze giudiziarie

La donna è stata quindi arrestata in flagranza di tentata truffa e posta a disposizione dell’autorità giudiziaria. È ora in attesa del rito direttissimo davanti al GIP di Brescia, che dovrà valutare la sua posizione e decidere sulle misure cautelari da adottare.

IPA