Truffa dell’oro a un’89enne a Pralungo, il finto carabiniere scoperto e arrestato: aveva un tesserino falso
Un uomo è stato arrestato a Pralungo dopo aver truffato un’anziana di 89 anni con un falso tesserino dei Carabinieri.
Ennesima truffa con il trucco del finto carabiniere: una donna di 89 anni residente a Pralungo, comune in provincia di Biella, è stata derubata nel pomeriggio del 6 ottobre da un uomo che si è spacciato per un militare. L’azione tempestiva dei veri agenti ha portato all’arresto del malvivente
- Le indagini e l’intervento della Polizia di Biella
- La dinamica della truffa a Pralungo
- Il modus operandi del truffatore
- L’arresto e il recupero della refurtiva
- Ulteriori accertamenti e provvedimenti
Le indagini e l’intervento della Polizia di Biella
Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’attenzione degli agenti si è concentrata su un’autovettura intestata a una persona già nota alle forze dell’ordine per diversi precedenti penali e una condanna per reati contro il patrimonio. Gli operatori hanno deciso di monitorare i movimenti del veicolo, seguendolo durante vari spostamenti nel centro abitato di Biella fino a quando l’auto ha raggiunto il comune di Pralungo.
La dinamica della truffa a Pralungo
Giunto a Pralungo, il conducente è sceso dall’auto e si è introdotto in un condominio. Dopo circa dieci minuti, l’uomo è uscito dallo stabile e si è diretto verso la vettura, parcheggiata poco distante. Gli agenti, a quel punto, hanno deciso di procedere all’identificazione. Alla vista della Polizia, l’uomo ha tentato la fuga, ma è stato immediatamente bloccato. Messo alle strette, ha ammesso di aver appena sottratto alcuni monili in oro a un’anziana residente nello stabile.
Il modus operandi del truffatore
Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, la ricostruzione dei fatti è stata possibile anche grazie alla denuncia della vittima. La donna, 89 anni, era stata contattata telefonicamente da un uomo che si era finto appartenente all’Arma dei Carabinieri. Il falso militare le aveva comunicato di dover verificare i gioielli in oro in suo possesso, annunciando una visita presso la sua abitazione.
Poco dopo, l’uomo si è effettivamente presentato a casa dell’anziana, chiedendo di visionare gli oggetti preziosi per non meglio specificate verifiche. Approfittando di un momento di distrazione della donna, che si era allontanata in un’altra stanza, il truffatore si è impossessato dei monili e si è rapidamente allontanato dall’abitazione.
L’arresto e il recupero della refurtiva
La fuga del malvivente è durata poco: gli agenti, che avevano seguito i suoi spostamenti, lo hanno intercettato e bloccato nei pressi dell’autovettura. Nel corso della perquisizione personale, nella tasca della giacca dell’uomo sono stati trovati i gioielli sottratti all’anziana, insieme a un tesserino plastificato con false generalità e la sua fotografia, nella quale indossava una divisa apparentemente riconducibile all’Arma dei Carabinieri. Questo documento falso sarebbe stato utilizzato per portare a termine la truffa.
Ulteriori accertamenti e provvedimenti
Durante la perquisizione dell’autovettura, gli agenti hanno rinvenuto anche un involucro contenente 0,11 grammi di crack, detenuto per uso personale. L’uomo, risultato diverso dall’intestatario del veicolo ma comunque gravato da precedenti segnalazioni di polizia per reati contro il patrimonio, è stato arrestato e condotto nelle camere di sicurezza della Questura.
Nella mattinata del 7 ottobre, al termine dell’udienza di convalida, il giudice ha disposto nei confronti dell’arrestato la misura cautelare dell’obbligo di dimora in un comune della provincia di Torino, oltre all’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.