Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Ennesima truffa con il trucco del finto carabiniere: una donna di 89 anni residente a Pralungo, comune in provincia di Biella, è stata derubata nel pomeriggio del 6 ottobre da un uomo che si è spacciato per un militare. L’azione tempestiva dei veri agenti ha portato all’arresto del malvivente

Le indagini e l’intervento della Polizia di Biella

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’attenzione degli agenti si è concentrata su un’autovettura intestata a una persona già nota alle forze dell’ordine per diversi precedenti penali e una condanna per reati contro il patrimonio. Gli operatori hanno deciso di monitorare i movimenti del veicolo, seguendolo durante vari spostamenti nel centro abitato di Biella fino a quando l’auto ha raggiunto il comune di Pralungo.

La dinamica della truffa a Pralungo

Giunto a Pralungo, il conducente è sceso dall’auto e si è introdotto in un condominio. Dopo circa dieci minuti, l’uomo è uscito dallo stabile e si è diretto verso la vettura, parcheggiata poco distante. Gli agenti, a quel punto, hanno deciso di procedere all’identificazione. Alla vista della Polizia, l’uomo ha tentato la fuga, ma è stato immediatamente bloccato. Messo alle strette, ha ammesso di aver appena sottratto alcuni monili in oro a un’anziana residente nello stabile.

Il modus operandi del truffatore

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, la ricostruzione dei fatti è stata possibile anche grazie alla denuncia della vittima. La donna, 89 anni, era stata contattata telefonicamente da un uomo che si era finto appartenente all’Arma dei Carabinieri. Il falso militare le aveva comunicato di dover verificare i gioielli in oro in suo possesso, annunciando una visita presso la sua abitazione.

Poco dopo, l’uomo si è effettivamente presentato a casa dell’anziana, chiedendo di visionare gli oggetti preziosi per non meglio specificate verifiche. Approfittando di un momento di distrazione della donna, che si era allontanata in un’altra stanza, il truffatore si è impossessato dei monili e si è rapidamente allontanato dall’abitazione.

L’arresto e il recupero della refurtiva

La fuga del malvivente è durata poco: gli agenti, che avevano seguito i suoi spostamenti, lo hanno intercettato e bloccato nei pressi dell’autovettura. Nel corso della perquisizione personale, nella tasca della giacca dell’uomo sono stati trovati i gioielli sottratti all’anziana, insieme a un tesserino plastificato con false generalità e la sua fotografia, nella quale indossava una divisa apparentemente riconducibile all’Arma dei Carabinieri. Questo documento falso sarebbe stato utilizzato per portare a termine la truffa.

Ulteriori accertamenti e provvedimenti

Durante la perquisizione dell’autovettura, gli agenti hanno rinvenuto anche un involucro contenente 0,11 grammi di crack, detenuto per uso personale. L’uomo, risultato diverso dall’intestatario del veicolo ma comunque gravato da precedenti segnalazioni di polizia per reati contro il patrimonio, è stato arrestato e condotto nelle camere di sicurezza della Questura.

Nella mattinata del 7 ottobre, al termine dell’udienza di convalida, il giudice ha disposto nei confronti dell’arrestato la misura cautelare dell’obbligo di dimora in un comune della provincia di Torino, oltre all’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria.

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