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Finta volontaria smascherata e denunciata per truffa a Catania: una 36enne è stata individuata dalla Polizia di Stato dopo aver raccolto denaro fingendo di agire per beneficenza. Il denaro è stato restituito alle vittime.

L’indagine e la scoperta della truffa

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’episodio ha avuto luogo presso un ospedale cittadino, dove il personale sanitario ha notato comportamenti sospetti da parte di una donna che si presentava come volontaria di una nota organizzazione umanitaria.

L’attività investigativa è partita dalle segnalazioni del personale sanitario dell’ospedale, che ha notato la presenza della 36enne catanese all’interno e nelle aree adiacenti al nosocomio. La donna, già nota alle forze dell’ordine per precedenti legati a reati contro il patrimonio, si aggirava tra i reparti chiedendo offerte in denaro, sostenendo che sarebbero state devolute a persone diversamente abili.

Per rendere più credibile la sua richiesta, la donna esibiva un tesserino apparentemente riconducibile a una nota organizzazione umanitaria. Tuttavia, il suo atteggiamento ha insospettito il personale sanitario, che ha deciso di allertare la Polizia di Stato.

L’intervento della Polizia e la denuncia

Gli agenti del Commissariato “Borgo Ognina” hanno avviato gli accertamenti necessari e sono riusciti a verificare che la 36enne non aveva alcun legame con associazioni autorizzate alla raccolta fondi. Dopo averla identificata, la donna è stata deferita all’Autorità Giudiziaria per il reato di truffa.

Nel corso delle indagini, gli agenti hanno sequestrato il denaro raccolto illecitamente e lo hanno restituito ai soggetti che erano stati truffati.

L’appello della Polizia ai cittadini

La Polizia di Stato ha colto l’occasione per invitare la cittadinanza a prestare la massima attenzione a episodi simili. È stato raccomandato di verificare sempre l’autenticità di chi richiede donazioni e di affidarsi esclusivamente a canali ufficiali e autorizzati per la raccolta fondi.

Le forze dell’ordine hanno inoltre ribadito il proprio impegno nella tutela dei cittadini e nella lotta a ogni forma di raggiro, sottolineando come questi episodi colpiscano la solidarietà e la buona fede delle persone.

Per segnalare casi sospetti o richiedere un intervento, la Polizia di Stato ricorda che è possibile contattare il numero unico di emergenza nei casi di urgenza. In alternativa, è disponibile l’app “YouPol”, scaricabile gratuitamente sugli smartphone, che permette di inviare segnalazioni in modo rapido e sicuro.

L’episodio avvenuto a Catania rappresenta un monito per tutti: la generosità e la solidarietà non devono mai essere date per scontate, e la prudenza è fondamentale per evitare di cadere vittima di truffe che sfruttano la buona fede delle persone.

IPA