Un giovane tunisino di 19 anni è stato fermato per truffa aggravata ai danni di un’anziana a Pisa. Il ragazzo, richiedente asilo e assegnato a un centro di accoglienza di Napoli, è stato arrestato dopo essere stato sorpreso con parte della refurtiva e strumenti utilizzati per il raggiro. L’operazione è stata resa possibile grazie alla segnalazione del fratello della vittima e all’intervento tempestivo della Polizia.

Truffa a Pisa

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, la Squadra Mobile della Questura di Pisa, in collaborazione con le Volanti, ha arrestato un giovane tunisino di 19 anni, richiedente asilo, sottoponendolo a fermo di indiziato di delitto. Il ragazzo, sebbene formalmente assegnato a un Centro di Accoglienza di Napoli, risultava di fatto senza fissa dimora.

L’attività investigativa è partita da una chiamata al 112 NUE effettuata dal fratello di una donna di 83 anni. L’uomo si era insospettito dopo che, per due giorni consecutivi, ignoti si erano presentati alla porta della sorella qualificandosi come membri di una società di beneficenza e chiedendo ripetutamente del denaro.

L’intervento della Polizia e il fermo del sospetto

Le pattuglie delle Volanti e della Squadra Mobile sono intervenute rapidamente, individuando nelle vicinanze dell’abitazione della vittima un giovane che, parzialmente travisato da un cappuccio, tentava di allontanarsi senza dare nell’occhio.

Fermato e sottoposto a controllo, il ragazzo è stato identificato come un tunisino di 19 anni, richiedente asilo assegnato a un centro di accoglienza di Napoli ma allontanatosi dalla struttura.

Durante la perquisizione gli agenti hanno rinvenuto parte della refurtiva, tre telefoni cellulari utilizzati per la truffa, uno spray urticante al peperoncino e i biglietti ferroviari che attestavano la partenza, alle 4 del mattino stesso, dalla Stazione Centrale di Napoli con destinazione Pisa.

Il ruolo dei complici e la dinamica della truffa

L’analisi dei dispositivi telefonici sequestrati ha permesso agli investigatori di accertare che il giovane era stato costantemente in contatto con complici non identificati, presumibilmente residenti nell’area napoletana, che lo hanno guidato passo dopo passo nell’esecuzione della truffa.

Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, il ragazzo, partito in treno da Napoli, ha raggiunto Pisa e, mantenendo i contatti con i suoi complici, è riuscito a farsi aprire la porta dall’anziana vittima. Presentandosi come rappresentante di un ente di beneficenza non meglio specificato, si è fatto consegnare denaro e carte di credito.

Il secondo tentativo e la reazione della vittima

Constatata la generosità della donna, il truffatore ha tentato un secondo colpo tornando la mattina successiva per ottenere altro denaro in contanti. Tuttavia, dopo aver consegnato ulteriore denaro, la vittima ha iniziato a nutrire sospetti e ha chiesto aiuto telefonicamente al fratello, che ha prontamente allertato il 112 NUE.

L’intervento tempestivo della Polizia ha permesso di bloccare il giovane e recuperare parte della refurtiva. Le dichiarazioni della donna, ancora scossa dall’accaduto, insieme alle ammissioni del fermato e alle prove raccolte dai telefoni sequestrati hanno consentito agli investigatori di ricostruire l’intera vicenda.

Le conseguenze giudiziarie

In accordo con il Magistrato di Turno presso la Procura della Repubblica di Pisa gli agenti della Squadra Mobile hanno sottoposto il giovane a fermo di polizia giudiziaria per il reato di truffa aggravata.

Il ragazzo è stato quindi condotto presso la Casa Circondariale locale, dove rimane a disposizione dell’Autorità Giudiziaria per la successiva convalida del fermo.

