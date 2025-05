Truffa della finta restituzione dell'oro a Lucca, fermato un uomo: come funziona il raggiro

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un fermo e una denuncia ad Altopascio, Lucca, dove un truffatore è stato bloccato mentre cercava di estorcere denaro a una coppia di anziani con la promessa di restituire loro ori rubati.

Il piano della truffa

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, nei giorni scorsi una coppia di anziani è stata contattata telefonicamente da un individuo che si è finto un Carabiniere. L’uomo ha affermato di aver ritrovato gli ori che erano stati rubati alla coppia il mese precedente e ha richiesto 6.000 euro per la restituzione, da consegnare a un presunto avvocato.

Intervento della Polizia

Il marito, mentre la moglie continuava la conversazione con il truffatore, ha contattato il 112 con il suo cellulare. La chiamata è stata inoltrata al Commissariato di P.S. di Pescia. Dopo una lunga trattativa, il truffatore ha chiesto alla coppia di recarsi ad Altopascio davanti all’albergo “Cavalieri del Tau” per consegnare il denaro.

Arresto e indagini

Alla consegna del denaro, oltre alla coppia, era presente personale del Commissariato di Pescia che ha prontamente bloccato il truffatore, un ipotetico avvocato venuto in trasferta in Toscana per mettere a segno il colpo.

Nei confronti del truffatore, deferito alla competente A.G., è stata disposta una misura restrittiva della libertà personale. Le indagini sono in corso per risalire all’intera banda che da Napoli sta commettendo truffe in tutto il territorio nazionale.

Fonte foto: IPA