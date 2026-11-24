Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Un uomo è stato arrestato dopo aver sottratto oggetti preziosi e denaro a un’anziana. Il 55enne piemontese è stato fermato a Roma, nel quartiere San Paolo, dopo essersi introdotto nell’abitazione con il pretesto di aiutarla: è gravemente indiziato di rapina impropria aggravata e lesioni personali aggravate.

Roma, il raggiro dopo l’incontro con due donne

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, gli agenti del Commissariato Colombo sono intervenuti in via Tiberio Imperatore, richiamati da un insolito ingorgo. Al loro arrivo la vicenda era appena accaduta e l’uomo era stato bloccato da un passante.

Il raggiro sarebbe cominciato quando due donne, fingendosi vicine di casa, hanno avvicinato l’anziana mentre rientrava. Le sconosciute avrebbero cercato di ottenere informazioni sull’abitazione. In seguito, il cinquantacinquenne si sarebbe presentato come una persona premurosa: ha detto di aver visto le due donne uscire dall’appartamento e si è offerto di accompagnare la proprietaria all’interno per controllare che fosse tutto a posto.

Il bottino recuperato dagli agenti

Una volta in casa, secondo la ricostruzione, l’uomo si è impossessato di un orologio, tre anelli in oro bianco, un fermacravatta, un paio di gemelli in oro giallo, alcuni documenti postali e 50 euro. Quando l’anziana si è affacciata al terrazzo e ha gridato per chiedere aiuto, i passanti hanno richiamato l’attenzione. Uno di loro è riuscito a trattenere il sospettato.

Sono poi intervenuti gli agenti del Commissariato Colombo e del Reparto Volanti. Nella borsa a tracolla dell’uomo hanno trovato e recuperato l’intero bottino, oltre a un apparato ricetrasmittente. I preziosi sono stati restituiti all’anziana.

Arresto convalidato

Per il piemontese è scattato un arresto, con l’accusa di essere gravemente indiziato di rapina impropria aggravata e lesioni personali aggravate. Dopo gli adempimenti di rito, l’Autorità giudiziaria ha convalidato il provvedimento.