Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Quattro arresti a Teramo. Un gruppo di cittadini sudamericani è stato fermato dopo un inseguimento, accusato di furto aggravato ai danni di una donna anziana nei pressi di un supermercato. L’intervento è stato reso possibile grazie a una segnalazione di alert che ha permesso agli agenti di individuare l’auto sospetta e bloccare i responsabili.

La segnalazione e l’inizio delle indagini

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, tutto è iniziato nella tarda mattinata, quando la sala operativa della Questura ha ricevuto una segnalazione riguardante una vettura grigia che si aggirava per le strade di Teramo. L’auto era già nota alle forze dell’ordine perché utilizzata da soggetti dediti a furto con la cosiddetta tecnica “della monetina”, un metodo ormai tristemente diffuso nei parcheggi dei supermercati.

Il modus operandi della banda

La tecnica della “monetina” consiste nel distrarre la vittima, solitamente una persona anziana, facendole credere di aver perso delle monete. Mentre la vittima si china o si distrae per raccoglierle, un complice si avvicina furtivamente e si appropria di borse, portafogli o altri oggetti di valore lasciati incustoditi nell’auto. Questo stratagemma, già segnalato in passato, ha permesso ai malviventi di mettere a segno diversi furti in varie città italiane.

L’individuazione dell’auto sospetta

Ricevuta la segnalazione, le pattuglie della Polizia di Stato si sono immediatamente attivate per rintracciare la vettura descritta. L’auto è stata individuata in via Alcide De Gasperi, nei pressi del supermercato LIDL. Gli agenti delle Volanti hanno notato che il conducente aveva abbassato il parasole, un espediente spesso utilizzato per evitare di essere riconosciuti. Sui sedili posteriori, tre persone cercavano di nascondersi dietro delle tendine ombreggianti, destando ulteriori sospetti.

L’inseguimento e il fermo dei sospetti

Alla vista della pattuglia, il conducente dell’auto ha tentato la fuga, ignorando i segnali sonori e luminosi degli agenti che intimavano l’alt. Ne è nato un inseguimento che ha coinvolto anche una seconda pattuglia della Polizia di Stato, sopraggiunta in supporto. La corsa si è conclusa in viale Crucioli, dove la vettura è stata finalmente bloccata in sicurezza. Durante la fuga, uno dei passeggeri ha lanciato una borsa dal finestrino, prontamente recuperata dagli agenti intervenuti.

La refurtiva e la denuncia della vittima

All’interno della borsa recuperata sono stati trovati i documenti e gli effetti personali di una donna di circa sessant’anni, che nel frattempo si era recata in Questura per sporgere denuncia per furto. La vittima ha raccontato agli agenti che, mentre si trovava nel parcheggio del supermercato, era stata avvicinata da un uomo che le aveva fatto notare la caduta di alcune monete. Approfittando della sua distrazione, un complice aveva sottratto la borsetta lasciata sul sedile posteriore della sua auto.

Il riconoscimento dei responsabili

Quando la donna è giunta in Questura, ha riconosciuto senza esitazione due dei quattro sospetti appena fermati come gli autori del furto subito poco prima. Gli agenti hanno così potuto ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto e raccogliere ulteriori elementi a carico dei fermati.

I precedenti e l’arresto della banda

Dai controlli effettuati è emerso che i quattro fermati, tutti cittadini stranieri di origine centro e sudamericana, di età compresa tra i 20 ed i 40 anni, erano già noti alle forze dell’ordine per numerosi precedenti di polizia legati a reati contro il patrimonio. In passato, alcuni di loro avevano agito in concorso tra loro, utilizzando lo stesso modus operandi nei parcheggi dei supermercati e colpendo soprattutto persone anziane. Le indagini hanno inoltre evidenziato che i fatti delittuosi erano stati commessi in diverse città d’Italia.

Le accuse e la restituzione della refurtiva

Per questi motivi, i quattro sono stati arrestati con l’accusa di furto aggravato in concorso e trattenuti presso le camere di sicurezza della Questura, in attesa del giudizio direttissimo. La refurtiva è stata immediatamente riconsegnata alla legittima proprietaria, che ha espresso la propria gratitudine agli agenti per la tempestività e la professionalità dimostrate durante l’operazione.

Un fenomeno diffuso e la risposta delle forze dell’ordine

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, la tecnica della “monetina” rappresenta una delle modalità di furto più insidiose e diffuse nei parcheggi dei supermercati, soprattutto ai danni delle persone anziane. Le forze dell’ordine invitano i cittadini a prestare la massima attenzione e a segnalare tempestivamente qualsiasi comportamento sospetto. L’operazione condotta oggi a Teramo dimostra l’efficacia della collaborazione tra cittadini e Polizia nel contrasto ai reati predatori.

IPA