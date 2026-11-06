Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Una truffa online legata alla vendita di una motocarriola si è conclusa con la denuncia di tre persone. La Polizia di Stato ha ricostruito il percorso dei 600 euro versati da un cittadino residente in provincia di Frosinone, dopo che la merce è stata pagata senza però essere stata consegnata.

Frosinone, truffa sulla motocarriola: l’annuncio e il pagamento

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, la vittima ha risposto a un’inserzione pubblicata sul Marketplace di Facebook per acquistare una motocarriola destinata a uso privato. Il prezzo concordato, spedizione inclusa, era di 600 euro. Dopo aver effettuato il bonifico, l’acquirente non è più riuscito a contattare il venditore, che non ha spedito il mezzo.

Ricostruiti i movimenti del denaro

Gli accertamenti degli agenti del Commissariato di pubblica sicurezza di Sora hanno permesso di identificare le persone coinvolte nel raggiro e nei successivi trasferimenti di denaro. Il primo conto, sul quale sono confluiti i soldi, era intestato a un cinquantenne residente nella provincia di Napoli. Per aprirlo sarebbero stati utilizzati documenti d’identità alterati.

Tre persone deferite

Le somme sono state poi trasferite subito su un secondo conto, riconducibile a un quarantenne napoletano, indicato dagli investigatori come il reale beneficiario del provento illecito. È stata denunciata anche la sua compagna e convivente, una trentenne, che sarebbe stata coinvolta nella gestione dei conti usati per la frode.

I tre soggetti sono stati deferiti all’Autorità giudiziaria. La loro posizione è al momento al vaglio. Le verifiche sono state condotte nell’ambito delle attività di contrasto ai reati informatici dalla Polizia di Stato, attraverso il Commissariato di Sora.

IPA