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Due giovani sono stati denunciati per truffa a Faenza dopo essere stati sorpresi mentre raccoglievano offerte per una finta associazione benefica durante la manifestazione Argillà Italia. L’operazione è stata condotta dalla Polizia di Stato di Ravenna, che ha smascherato il raggiro grazie a tempestive segnalazioni dei cittadini.

I fatti accertati dagli agenti

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’intervento è avvenuto nell’ambito dei servizi di controllo predisposti in occasione della manifestazione “Argillà Italia”, che in questi giorni ha attirato nel centro storico di Faenza visitatori da tutto il mondo.

Gli agenti del Commissariato di P.S. di Faenza sono stati allertati da alcune segnalazioni che riferivano di due individui sospetti intenti a raccogliere denaro tra la folla. I due uomini, muniti di tesserino identificativo, si presentavano come volontari di una presunta associazione benefica che avrebbe dovuto fornire pasti caldi ai bisognosi. In cambio di una donazione, consegnavano ai cittadini una penna in omaggio.

La scoperta della truffa

Gli agenti sono intervenuti rapidamente, sorprendendo i due giovani mentre erano ancora intenti a raccogliere offerte. Dopo averli identificati, li hanno condotti in Commissariato per ulteriori accertamenti. Le verifiche hanno permesso di appurare che l’associazione per cui i due dichiaravano di operare era in realtà inesistente. L’attività illecita è stata così bloccata sul nascere, evitando che altre persone potessero cadere vittima della truffa.

Chi sono i responsabili

I due denunciati sono cittadini di origini pugliesi, poco più che ventenni, e non risultano residenti nella provincia di Ravenna. La loro presenza a Faenza era legata esclusivamente all’intento di approfittare dell’afflusso di visitatori per la manifestazione Argillà Italia.

Le accuse e le conseguenze

Per entrambi è scattata la denuncia a piede libero per il reato di truffa in concorso. L’operazione della Polizia di Stato ha permesso di interrompere tempestivamente il tentativo di raggiro, tutelando i cittadini e l’immagine delle associazioni realmente impegnate nel sociale.

IPA