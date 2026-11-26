Truffa della Postepay, venditore raggirato e derubato di 2mila euro a Matera: denunciato un uomo
Denunciato un uomo residente nel Palermitano per una truffa Postepay: un venditore ha perso circa 2 mila euro dopo aver seguito istruzioni telefoniche.
Un uomo è stato denunciato per la truffa della ricarica Postepay ai danni di un venditore di Matera. La vittima, residente nella provincia di Bari, è stata convinta a digitare un codice a uno sportello automatico e ha perso circa 2 mila euro.
Truffa della Postepay a Matera: le indagini dopo la querela
Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, gli investigatori della Sezione Operativa per la Sicurezza Cibernetica di Matera hanno avviato gli accertamenti dopo la denuncia presentata dalla vittima. L’attività è stata coordinata dalla Procura della Repubblica locale e ha permesso di ricostruire il raggiro e raccogliere elementi indiziari nei confronti del presunto autore, residente nella provincia di Palermo.
Il raggiro allo sportello automatico
La vittima aveva pubblicato su un portale online un annuncio per vendere alcuni ricambi per auto. A contattarla è stato un sedicente acquirente, che le ha chiesto di recarsi allo sportello ATM di un istituto di credito per ricevere il pagamento concordato.
Seguendo le istruzioni ricevute al telefono e convinto di effettuare un accredito, il venditore ha digitato due volte il codice dettato dall’interlocutore. In realtà, l’operazione ha trasferito denaro dal suo conto corrente a quello del truffatore. Dopo aver ricevuto circa 2 mila euro, il presunto acquirente è diventato irreperibile e ha interrotto ogni contatto.
Gli approfondimenti investigativi hanno consentito di identificare il sospettato, che è stato denunciato all’Autorità giudiziaria.
L’attività si inserisce nel contrasto alle truffe online, fenomeno in evoluzione che, ricorda la Polizia di Stato, richiede cautela nelle operazioni a distanza e nell’utilizzo degli sportelli automatici.