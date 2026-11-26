Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Un uomo è stato denunciato per la truffa della ricarica Postepay ai danni di un venditore di Matera. La vittima, residente nella provincia di Bari, è stata convinta a digitare un codice a uno sportello automatico e ha perso circa 2 mila euro.

Truffa della Postepay a Matera: le indagini dopo la querela

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, gli investigatori della Sezione Operativa per la Sicurezza Cibernetica di Matera hanno avviato gli accertamenti dopo la denuncia presentata dalla vittima. L’attività è stata coordinata dalla Procura della Repubblica locale e ha permesso di ricostruire il raggiro e raccogliere elementi indiziari nei confronti del presunto autore, residente nella provincia di Palermo.

Il raggiro allo sportello automatico

La vittima aveva pubblicato su un portale online un annuncio per vendere alcuni ricambi per auto. A contattarla è stato un sedicente acquirente, che le ha chiesto di recarsi allo sportello ATM di un istituto di credito per ricevere il pagamento concordato.

Seguendo le istruzioni ricevute al telefono e convinto di effettuare un accredito, il venditore ha digitato due volte il codice dettato dall’interlocutore. In realtà, l’operazione ha trasferito denaro dal suo conto corrente a quello del truffatore. Dopo aver ricevuto circa 2 mila euro, il presunto acquirente è diventato irreperibile e ha interrotto ogni contatto.

Gli approfondimenti investigativi hanno consentito di identificare il sospettato, che è stato denunciato all’Autorità giudiziaria.

L’attività si inserisce nel contrasto alle truffe online, fenomeno in evoluzione che, ricorda la Polizia di Stato, richiede cautela nelle operazioni a distanza e nell’utilizzo degli sportelli automatici.