È stata sventata una tentata truffa ai danni di un automobilista nella tarda mattinata di sabato nei pressi di Montoro, dove un Brigadiere dei Carabinieri, libero dal servizio, è intervenuto lungo il raccordo autostradale Avellino – Salerno. Un uomo di 39 anni è stato identificato e denunciato per aver tentato la cosiddetta “truffa dello specchietto“. L’intervento è stato reso possibile grazie alla prontezza del militare, che ha permesso anche la restituzione di 200 euro alla vittima.

La truffa sventata grazie all’intervento di un Carabiniere

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’episodio si è verificato nella tarda mattinata di sabato, quando un Brigadiere della Stazione Carabinieri di Montoro, fuori servizio, ha notato una situazione sospetta lungo il raccordo autostradale Avellino – Salerno, nei pressi dell’uscita Montoro Nord. Due uomini stavano discutendo animatamente all’interno di una piazzola di sosta, attirando l’attenzione del militare.

L’intervento tempestivo e la scoperta della truffa

Il Carabiniere, insospettito dalla scena e intuendo che potesse trattarsi della nota “truffa dello specchietto”, ha deciso di fermarsi per verificare cosa stesse accadendo. Dopo essersi avvicinato, ha proceduto a identificare i due uomini coinvolti. Durante le prime verifiche, il militare ha scoperto che uno dei due aveva appena consegnato all’altro la somma di 200 euro come presunto risarcimento per un danno all’autovettura, tipico modus operandi di questo genere di raggiri.

La fuga del responsabile e l’identificazione

Nel momento in cui il Brigadiere stava contattando il “112” per richiedere l’intervento di una pattuglia, il presunto responsabile è risalito rapidamente sulla propria auto tentando una disperata fuga. Tuttavia, grazie agli immediati accertamenti condotti dalle forze dell’ordine, l’uomo è stato identificato: si tratta di un 39enne del capoluogo irpino, già noto alle autorità per analoghi reati.

L’uomo è stato deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Avellino, con l’accusa di tentata truffa. Il denaro, recuperato dal militare intervenuto, è stato prontamente restituito alla vittima del raggiro.

IPA