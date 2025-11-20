Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Due persone originarie della Sicilia sono state allontanate da Taranto con un Foglio di Via Obbligatorio, dopo essere state individuate come presunti autori delle cosiddette truffe dello specchietto. Il provvedimento è stato notificato dalla Polizia di Stato, che ha agito in seguito a numerose segnalazioni e accertamenti sui precedenti penali della coppia.

Le indagini e le segnalazioni

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, il personale del Commissariato Borgo aveva ricevuto alcune segnalazioni nei giorni precedenti riguardo a un furgone Mercedes color argento. Il mezzo, con a bordo un uomo e una donna entrambi di 64 anni, era stato notato aggirarsi con frequenza nel centro città. La coppia era sospettata di essere dedita a truffe ai danni di automobilisti, in particolare con la tecnica nota come “truffa dello specchietto”.

L’intervento della Polizia e l’inseguimento

Nel corso delle consuete attività di controllo del territorio, gli agenti hanno intercettato il veicolo sospetto sul raccordo “Taranto Croce”, mentre si stava per immettere sulla SS106. Dopo un breve inseguimento, il conducente è stato fermato nei pressi di una stazione di servizio nelle vicinanze. La coppia, sottoposta a controllo, non ha saputo fornire spiegazioni plausibili sulla propria presenza nel capoluogo Jonico, né ha potuto indicare una residenza temporanea nella zona.

Accertamenti e precedenti penali

Gli ulteriori accertamenti, effettuati anche tramite le Banche Dati delle Forze dell’Ordine, hanno permesso di appurare che entrambi i fermati erano gravati da numerosissimi precedenti penali. Tra i reati contestati figurano truffa aggravata, furto, rapina e ricettazione. Inoltre, a loro carico risultavano già diversi Fogli di Via Obbligatori emessi da Questure di molte province italiane.

Il provvedimento di allontanamento

Alla luce dei precedenti e della pericolosità sociale della coppia, il personale del Commissariato ha richiesto l’emissione di un nuovo Foglio di Via Obbligatorio anche dal Comune di Taranto. La Divisione Polizia Anticrimine, dopo aver completato tutti gli accertamenti necessari, ha redatto e notificato ai due presunti truffatori il provvedimento di divieto di ritorno nel capoluogo jonico per un periodo di tre anni. Alla coppia è stato inoltre intimato di lasciare il territorio entro le previste 48 ore.

