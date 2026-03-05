Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Due persone denunciate e un’auto sequestrata, questo il bilancio di un intervento della Polizia di Stato a Taranto, dove una coppia di origini siciliane è stata fermata e deferita per tentata truffa in concorso. L’episodio è stato segnalato da un automobilista che ha riconosciuto il tentativo della cosiddetta “truffa dello specchietto”.

Due denunce a Taranto

Tutto è iniziato quando un automobilista ha contattato la Sala Operativa del 112 NUE riferendo di essere stato vittima di un tentativo di truffa mentre percorreva la strada nota come “Salina Grande”.

L’uomo ha raccontato di aver sentito un forte urto sulla fiancata lato passeggero della propria auto e, tramite lo specchietto retrovisore, di aver visto una pietra lanciata da un’auto parcheggiata sul ciglio della carreggiata contro il suo veicolo.

Il modus operandi della “truffa dello specchietto”

Secondo la ricostruzione fornita dalla vittima, la stessa auto da cui era partita la pietra si è poi messa all’inseguimento con una coppia a bordo che, a gesti, ha intimato all’automobilista di fermarsi.

Tuttavia la prontezza dell’uomo nel telefonare immediatamente alle forze dell’ordine ha indotto i due presunti truffatori a desistere dal loro intento dopo alcune centinaia di metri, probabilmente temendo l’arrivo della Polizia.

Le ricerche e il rintraccio dei sospetti

Ricevuta la segnalazione e raccolti tutti gli elementi utili, la Squadra Volante ha immediatamente diramato le ricerche della coppia e dell’auto sospetta. Dopo pochi minuti i poliziotti sono riusciti a individuare i due in via Alberto Sordi, mentre cercavano di lasciare il capoluogo jonico.

I precedenti e il sequestro dell’auto

Dai controlli effettuati sulle banche dati delle Forze di Polizia è emerso che i due fermati, un uomo e una donna originari di un paese siciliano, erano già gravati da numerosi precedenti penali per truffa e risultavano destinatari di altrettanti Fogli di Via da diversi comuni italiani.

All’interno dell’auto, che presentava entrambi gli specchietti retrovisori già danneggiati, gli agenti hanno rinvenuto alcuni sassi nel vano porta oggetti, presumibilmente utilizzati per mettere in atto la truffa.

La posizione dei denunciati e i provvedimenti adottati

I due fermati non sono stati in grado di giustificare la loro presenza a Taranto, né hanno fornito un indirizzo di residenza temporanea.

Gli atti sono stati trasmessi all’Autorità Giudiziaria competente e la coppia è stata deferita in stato di libertà per tentata truffa in concorso. L’auto utilizzata per il tentativo di reato è stata posta sotto sequestro.

