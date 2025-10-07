Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Due arresti eseguiti a Roma, in zona di Spinaceto, dove un uomo di 43 anni, già sottoposto agli arresti domiciliari per reati predatori, è stato fermato insieme a una complice dopo aver messo a segno una truffa ai danni di un anziano, degenerata poi in rapina. I fatti si sono verificati nel pomeriggio di ieri, quando l’uomo, approfittando di un permesso orario che gli consentiva di lasciare temporaneamente la propria abitazione, ha orchestrato il colpo insieme a una donna.

La dinamica della “truffa dello specchietto”

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, il piano criminale è stato messo in atto con modalità ormai tristemente note come “truffa dello specchietto”. I due, a bordo di un’utilitaria, hanno individuato la loro vittima: un uomo anziano, scelto probabilmente per la sua vulnerabilità. Dopo aver simulato un lieve incidente stradale, hanno accusato l’anziano di aver danneggiato lo specchietto retrovisore della loro auto, pretendendo un risarcimento immediato in contanti.

La pressione psicologica sulla vittima

La vittima, visibilmente scossa e sotto pressione, è stata costretta a recarsi presso uno sportello bancomat per prelevare 300 euro in contanti, somma richiesta dai due truffatori per “chiudere bonariamente la questione”. La pressione psicologica esercitata dai malviventi ha avuto l’effetto desiderato: l’anziano, confuso e impaurito, ha ceduto alle richieste, consegnando il denaro alla donna complice.

Dalla truffa alla rapina: l’escalation della violenza

In pochi istanti, la situazione è degenerata. Dopo aver ricevuto la somma, l’uomo ha estratto un taglierino e, minacciando la vittima, si è impossessato con la forza di due bracciali d’oro che l’anziano portava al polso. Subito dopo, i due complici sono fuggiti a bordo della loro auto, lasciando la vittima in stato di shock.

L’intervento dei testimoni e la denuncia

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, la scena non è passata inosservata. Due persone che si trovavano nei pressi dello stesso istituto di credito, in attesa di prelevare, hanno assistito all’episodio. Pur non riuscendo a intervenire in tempo per fermare i malviventi, i testimoni si sono immediatamente attivati per aiutare l’anziano, accompagnandolo al Commissariato di zona per sporgere denuncia.

Le indagini lampo e l’arresto

Grazie alle dettagliate descrizioni fornite dalla vittima e dai testimoni, la Polizia di Stato ha avviato una rapida attività investigativa che ha portato, in breve tempo, al rintracciamento dei due sospetti. I complici sono stati fermati mentre erano ancora in fuga e accompagnati presso gli Uffici del Commissariato di P.S. Spinaceto, dove sono stati riconosciuti dalla vittima.

La convalida dell’arresto e le accuse

Dopo il riconoscimento, per i due si sono aperte le porte del carcere. L’Autorità giudiziaria ha convalidato l’arresto, e la coppia è ora gravemente indiziata dei reati di truffa e rapina aggravata in concorso. Le indagini proseguono per accertare eventuali altri episodi analoghi riconducibili agli arrestati.

