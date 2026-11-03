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Sorpreso con le valigie quasi pronte mentre preparava la fuga: è finita in un albergo la corsa di un giovane, poi arrestato per aver messo a segno due truffe ai danni di anziane tra Imperia e Pontedassio. Il truffatore si faceva strada presentandosi come un esponente delle forze dell’ordine per farsi consegnare preziosi e denaro. L’intervento tempestivo ha permesso non solo di fermare l’uomo, ma anche di restituire l’intero bottino alle due donne.

Le telefonate e i raggiri tra Pontedassio e Imperia

L’intervento è avvenuto nel pomeriggio del 29 ottobre, dopo due episodi criminosi nei Comuni di Pontedassio e Imperia. Le indagini sono state condotte dalla Squadra Mobile della Questura e dal Nucleo Operativo dei Carabinieri di Imperia.

Le vittime hanno ricevuto la chiamata di un uomo che si è presentato come maresciallo e ha riferito che un loro familiare era stato coinvolto in una rapina. Con il pretesto di verificare che gli oggetti d’oro non avessero un’origine illecita, ha chiesto alle donne di fare l’inventario dei preziosi. Durante la telefonata, un complice si è presentato nelle abitazioni fingendosi a sua volta maresciallo: le signore gli hanno consegnato gioielli e denaro.

Le indagini

Gli investigatori hanno esaminato le immagini dei sistemi di videosorveglianza e consultato le banche dati, individuando il presunto responsabile, un giovane già gravato da precedenti per reati analoghi.

Gli accertamenti hanno permesso di ricostruire che raggiungeva le case delle vittime in bicicletta, spostandosi senza attirare l’attenzione.

L’arresto prima della fuga da un albergo

L’uomo è stato sorpreso in una camera d’albergo mentre raccoglieva i bagagli e si preparava ad allontanarsi in fretta, portando con sé il provento delle truffe commesse nella stessa giornata. Gli ori e il denaro sottratti sono stati restituiti alle proprietarie.

Nella mattinata del 30 ottobre, al termine del giudizio per direttissima e dopo la convalida della misura precautelare, il giovane è stato portato nella Casa circondariale di Imperia

IPA