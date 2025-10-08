Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Una denuncia per truffa aggravata, sostituzione di persona e frode informatica a Mantova: un cittadino nigeriano di 30 anni, residente a Torino, è stato identificato come presunto autore di una serie di raggiri ai danni di un noto ristorante del centro storico, avvenuti durante la settimana del Festivaletteratura. Le indagini sono state avviate dopo quattro episodi di truffa che hanno coinvolto anche gruppi turistici stranieri, con danni economici per migliaia di euro.

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’operazione è scaturita da una complessa attività investigativa della Sezione Operativa per la Sicurezza Cibernetica di Mantova. Gli agenti hanno lavorato per ricostruire la dinamica dei fatti e risalire all’identità del responsabile, che avrebbe sfruttato il grande afflusso di visitatori in città durante il Festivaletteratura per mettere in atto il suo piano.

Il modus operandi: email false e prenotazioni fantasma

L’indagine ha permesso di accertare che il cittadino nigeriano avrebbe creato una serie di indirizzi email contraffatti, molto simili a quelli ufficiali del ristorante preso di mira. Utilizzando questi contatti fasulli, l’uomo si sarebbe messo in comunicazione con diversi gruppi turistici, alcuni dei quali provenienti dall’estero, convincendoli a effettuare pagamenti anticipati per prenotazioni che in realtà non venivano mai registrate dal locale.

Le somme ottenute tramite questa frode ammontano a diverse migliaia di euro, causando un danno economico rilevante sia per il ristorante che per i clienti coinvolti. L’uso di tecniche informatiche sofisticate e la capacità di imitare i contatti ufficiali hanno reso particolarmente difficile per le vittime riconoscere la natura fraudolenta delle comunicazioni.

Il contesto: il Festivaletteratura e l’afflusso turistico

Gli episodi di truffa si sono verificati durante la settimana dedicata al Festivaletteratura, un evento che ogni anno richiama migliaia di visitatori a Mantova. L’elevato afflusso turistico ha creato un contesto favorevole per il perpetrarsi dei raggiri, rendendo più difficile per gli esercenti e i clienti distinguere tra richieste legittime e tentativi di frode.

La Polizia sottolinea come la scelta del periodo non sia stata casuale: l’autore avrebbe approfittato della confusione e della grande mole di prenotazioni per inserirsi tra i contatti ufficiali del ristorante e trarre in inganno le vittime.

Le indagini e l’identificazione del responsabile

Grazie a un’attenta e tempestiva attività di indagine, la Sezione Operativa per la Sicurezza Cibernetica di Mantova è riuscita a risalire all’identità del presunto autore. L’uomo, un cittadino nigeriano di 30 anni residente a Torino, è stato denunciato per truffa aggravata, sostituzione di persona e frode informatica. Le autorità hanno ricostruito il meccanismo utilizzato, basato sulla creazione di email false e sulla richiesta di pagamenti anticipati per servizi mai erogati.

La complessità del sistema e la cura nei dettagli hanno reso particolarmente insidioso il raggiro, tanto che le comunicazioni fraudolente sono state difficili da distinguere da quelle autentiche.

Il danno economico e le vittime

Le somme sottratte tramite la frode ammontano a diverse migliaia di euro. Il danno ha colpito sia il ristorante, che si è visto attribuire prenotazioni mai ricevute, sia i clienti, molti dei quali turisti stranieri, che hanno perso il denaro versato per servizi inesistenti. L’episodio ha avuto ripercussioni anche sull’immagine dell’esercizio commerciale, che si è trovato coinvolto suo malgrado in una vicenda di truffa.

