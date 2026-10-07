Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Doppio arresto a Calitri, in provincia di Avellino, dove una coppia di malviventi è stata assicurata alla giustizia per truffa e rapina ai danni di un’anziana. L’intervento è stato reso possibile grazie alle segnalazioni dei cittadini e all’azione ‘lampo’ dei Carabinieri, che hanno bloccato i responsabili mentre tentavano la fuga.

I fatti: come si è svolta la truffa e la rapina

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’operazione è scattata nella serata di ieri, quando il centralino del 112 ha ricevuto alcune segnalazioni relative a tentativi di truffa nel centro del comune irpino. I militari della Stazione di Calitri hanno immediatamente predisposto un dispositivo di ricerca, riuscendo a individuare e fermare un’autovettura sospetta nel centro abitato.

A bordo dell’auto viaggiavano una donna di 34 anni e un uomo di 32 anni, entrambi residenti in provincia di Caserta. All’interno del veicolo, i Carabinieri hanno rinvenuto 900 euro in contanti, somma che gli accertamenti hanno permesso di collegare a una truffa appena consumata ai danni di un’ultraottantenne del posto. Inoltre, sono stati trovati 1,2 grammi di cocaina suddivisi in 4 dosi, insieme ai telefoni cellulari utilizzati per mettere in atto il raggiro. Tutto il materiale è stato posto sotto sequestro.

Il modus operandi: il finto Carabiniere e la rapina impropria

Secondo la ricostruzione dei militari, la donna si è presentata nell’abitazione dell’anziana fingendosi un “finto Carabiniere”. Con la scusa di una grave emergenza familiare, è riuscita a farsi consegnare la somma di denaro. Quando la vittima si è resa conto dell’inganno e ha tentato di reagire, la truffatrice non ha esitato a colpirla con calci e spinte per garantirsi la fuga, trasformando così il raggiro in una vera e propria rapina impropria.

L’arresto e le conseguenze per i responsabili

Grazie alla rapidità dell’intervento, i Carabinieri hanno bloccato i due malviventi poco dopo il fatto, recuperando la refurtiva e sequestrando la droga trovata a bordo. I responsabili, una 34enne e un 32enne della provincia di Caserta, sono stati assicurati alla giustizia e dovranno ora rispondere delle accuse di truffa, rapina e detenzione di sostanze stupefacenti.

IPA