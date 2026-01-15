Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Due persone sono state arrestate al termine di una complessa operazione condotta dai Carabinieri tra Oristano e la provincia di Caserta volta a contrastare le truffe e le estorsioni ai danni di persone anziane realizzate con la tecnica del “finto Carabiniere“. Gli indagati sono stati fermati dopo essere stati ritenuti responsabili di due episodi avvenuti il 15 dicembre a Nureci e Samugheo, in provincia di Oristano, con l’obiettivo di sottrarre denaro e beni di valore alle vittime,sfruttando la loro vulnerabilità e la fiducia nelle forze dell’ordine.

L’operazione tra Oristano e Caserta

L’operazione ha visto la collaborazione della Compagnia Carabinieri di Ghilarza (Oristano), del Comando Provinciale di Nuoro e della Compagnia di Alghero. Il primo fermo è stato eseguito la mattina del 19 dicembre nei confronti di un 37enne della provincia di Caserta, sospettato di aver partecipato a due episodi di estorsione aggravata e tentata estorsione aggravata con la tecnica del “finto Carabiniere”.

L’arresto del presunto secondo complice è avvenuto ad Aversa, grazie alla collaborazione con i militari della locale Compagnia, dopo un’attività investigativa che si è protratta per tutto il periodo delle festività natalizie e di fine anno.

Le indagini e la ricostruzione dei fatti

Gli investigatori hanno analizzato le immagini di numerosi sistemi di videosorveglianza e, tramite la società di noleggio, sono riusciti a individuare l’autovettura utilizzata dai due sospettati per compiere le estorsioni tracciandone gli spostamenti in tutto il territorio sardo.

I fatti contestati riguardano una tentata estorsione a Nureci, nell’Oristanese, dove i Carabinieri della Stazione di Senis sono intervenuti presso l’abitazione di una signora anziana contattata telefonicamente da un falso maresciallo dei Carabinieri.

L’uomo le aveva comunicato che la sorella era rimasta coinvolta in un grave incidente stradale con investimento di una donna incinta e, minacciando conseguenze penali per la parente, l’aveva costretta a preparare una somma di 16.000 euro in contanti da consegnare a un complice che si sarebbe presentato a casa.

Il tempestivo intervento dei veri Carabinieri ha impedito che il denaro venisse effettivamente sottratto, mettendo in fuga i malviventi.

Il secondo episodio: la truffa riuscita a Samugheo

A Samugheo, invece, i Carabinieri della locale Stazione sono intervenuti presso l’abitazione di un anziano signore vittima di una estorsione-truffa.

Anche in questo caso la vittima era stata contattata telefonicamente da un falso Carabiniere che lo aveva convinto della necessità di una perquisizione domiciliare poiché coinvolto in una rapina avvenuta nel Sassarese.

Per evitare conseguenze giudiziarie l’uomo era stato indotto a consegnare tutti i valori in suo possesso a un altro falso Carabiniere incaricato di procedere a una comparazione con quelli asportati.

In questa circostanza la vittima ha consegnato monili in oro e contanti per un valore di circa 12.000 euro allo sconosciuto, che si è poi dileguato.

Identificazione e arresto dei sospettati

Le denunce tempestive delle vittime hanno consentito ai Carabinieri di avviare immediatamente un’attività investigativa approfondita che ha portato all’identificazione dei presunti autori dei reati e al loro rintraccio.

Gli sviluppi investigativi, condotti dal Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Ghilarza sotto la direzione della Procura della Repubblica del Tribunale di Oristano, hanno permesso di raccogliere gravi indizi di colpevolezza anche a carico del secondo complice, un uomo residente in provincia di Caserta, che è stato associato al carcere di Santa Maria Capua Vetere.

Su richiesta del Pubblico Ministero il Tribunale – Ufficio del GIP – ha emesso un’ordinanza di custodia cautelare in carcere per entrambi gli indagati.

IPA