Truffa Gratta e Vinci, 4 biglietti fortunati da 24 milioni di euro "suggeriti" da ex dipendenti ai parenti
Truffa Gratta e Vinci, i dettagli sull'inchiesta dei biglietti comprati dai parenti di 5 ex dipendenti di una concessionaria dello Stato
Sequestrati beni per 25 milioni di euro dalla Guardia di Finanza, che ha messo nel mirino una truffa relativa ad alcuni biglietti del gioco Gratta e Vinci acquistati da parenti e amici di cinque ex dipendenti di una concessionaria dello Stato, che risulta estranea ai fatti. Alle persone coinvolte nell’inchiesta è stato notificato l’atto di citazione a giudizio davanti alla magistratura contabile.
- Truffa Gratta e Vinci, biglietti acquistati dai parenti di ex dipendenti di una concessionaria dello Stato
- L'accusa: "Annullata la componente di casualità"
- Case, auto e conti sotto sequestro
Truffa Gratta e Vinci, biglietti acquistati dai parenti di ex dipendenti di una concessionaria dello Stato
Secondo le Fiamme Gialle, i cinque ex dipendenti al centro dell’indagine, grazie alle proprie credenziali di accesso ai sistemi informatici, hanno manipolato i server e messo gli occhi su quattro biglietti vincenti: due con un premio del valore di 7 milioni di euro ciascuno e altri due da 5 milioni di euro.
Per i militari della Guardia di Finanza, i quattro tagliandi vincenti sono stati comprati da parenti e amici degli ex dipendenti citati a giudizio, nelle ricevitorie dove i biglietti erano stati inviati dalla concessionaria.
Le difese da parte dei cinque, nella fase processuale, non sono state idonee a superare le contestazioni mosse dalla procura contabile nell’invito a dedurre dello scorso marzo.
L’accusa: “Annullata la componente di casualità”
Gli inquirenti, nel confermare le ipotesi di responsabilità patrimoniale e non patrimoniale nei loro confronti, hanno notificato l’atto di citazione con il ricorso al sequestro conservativo.
Secondo l’accusa si è verificato un utilizzo illecito delle informazioni privilegiate che ha fatto sì che i soggetti coinvolti riuscissero a mettersi in tasca premi milionari, annullando la “componente di casualità” e la possibilità che quei premi, in condizioni normali, potessero anche non essere mai reclamati e restare quindi nelle casse dello Stato.
Case, auto e conti sotto sequestro
Il sequestro conservativo ha riguardato 25 unità immobiliari tra appartamenti, cantine, garage e villini. Le misure sono scattate in provincia di Roma, Viterbo, Treviso, Taranto, Grosseto e Reggio Calabria.
Sotto sequestro sono finite anche cinque auto e moto, oltre a disponibilità finanziarie.
Ora sarà compito del giudice valutare in camera di consiglio se confermare, modificare o revocare il blocco dei beni prima della definizione delle singole responsabilità nel corso del processo contabile.