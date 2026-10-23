Truffa Gratta e Vinci, 4 biglietti fortunati da 24 milioni di euro "suggeriti" da ex dipendenti ai parenti

Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Sequestrati beni per 25 milioni di euro dalla Guardia di Finanza, che ha messo nel mirino una truffa relativa ad alcuni biglietti del gioco Gratta e Vinci acquistati da parenti e amici di cinque ex dipendenti di una concessionaria dello Stato, che risulta estranea ai fatti. Alle persone coinvolte nell’inchiesta è stato notificato l’atto di citazione a giudizio davanti alla magistratura contabile.

Truffa Gratta e Vinci, biglietti acquistati dai parenti di ex dipendenti di una concessionaria dello Stato

Secondo le Fiamme Gialle, i cinque ex dipendenti al centro dell’indagine, grazie alle proprie credenziali di accesso ai sistemi informatici, hanno manipolato i server e messo gli occhi su quattro biglietti vincenti: due con un premio del valore di 7 milioni di euro ciascuno e altri due da 5 milioni di euro.

Per i militari della Guardia di Finanza, i quattro tagliandi vincenti sono stati comprati da parenti e amici degli ex dipendenti citati a giudizio, nelle ricevitorie dove i biglietti erano stati inviati dalla concessionaria.

ANSA

Le difese da parte dei cinque, nella fase processuale, non sono state idonee a superare le contestazioni mosse dalla procura contabile nell’invito a dedurre dello scorso marzo.

L’accusa: “Annullata la componente di casualità”

Gli inquirenti, nel confermare le ipotesi di responsabilità patrimoniale e non patrimoniale nei loro confronti, hanno notificato l’atto di citazione con il ricorso al sequestro conservativo.

Secondo l’accusa si è verificato un utilizzo illecito delle informazioni privilegiate che ha fatto sì che i soggetti coinvolti riuscissero a mettersi in tasca premi milionari, annullando la “componente di casualità” e la possibilità che quei premi, in condizioni normali, potessero anche non essere mai reclamati e restare quindi nelle casse dello Stato.

Case, auto e conti sotto sequestro

Il sequestro conservativo ha riguardato 25 unità immobiliari tra appartamenti, cantine, garage e villini. Le misure sono scattate in provincia di Roma, Viterbo, Treviso, Taranto, Grosseto e Reggio Calabria.

Sotto sequestro sono finite anche cinque auto e moto, oltre a disponibilità finanziarie.

Ora sarà compito del giudice valutare in camera di consiglio se confermare, modificare o revocare il blocco dei beni prima della definizione delle singole responsabilità nel corso del processo contabile.