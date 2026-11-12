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La Polizia di Stato ha recuperato e restituito alla vittima parte dei circa 45 mila euro sottratti con una truffa informatica. L’intervento è scattato il 21 ottobre a Parma, dopo la denuncia di un uomo raggirato con un falso messaggio bancario e una telefonata.

Il messaggio e la telefonata del truffatore

Il 21 ottobre l’uomo si è presentato all’Ufficio denunce della Questura di Parma per riferire di essere stato vittima di una truffa il giorno precedente. Sul cellulare aveva ricevuto un messaggio, apparentemente inviato dalla sua banca, che segnalava un bonifico in uscita di quasi 2000 euro, disposto da una persona sconosciuta.

Per contestare l’operazione, il testo lo invitava a chiamare subito un numero di supporto. L’uomo, che non aveva autorizzato il bonifico, ha contattato il recapito indicato. Dall’altra parte ha risposto un sedicente maresciallo della Polizia Postale, che gli ha spiegato di dover svolgere controlli sui suoi conti correnti. Con il pretesto di verificare alcuni tentativi di prelievo attribuiti a ignoti, il truffatore è riuscito ad accedere all’applicazione di home banking della vittima.

Bloccato il conto destinatario

Ottenuto l’accesso ai conti, il falso operatore ha convinto l’uomo ad autorizzare diversi pagamenti online, per un importo complessivo di circa 45 mila euro. La moglie della vittima, dopo aver ricevuto numerosi avvisi relativi a operazioni bancarie, lo ha allertato, facendogli capire che era in corso una truffa.

Gli agenti della Squadra Volante hanno quindi bloccato il conto sul quale era stato accreditato un bonifico da 24.950 euro, intestato apparentemente a una donna del Molise. Poiché la disponibilità delle somme avrebbe potuto consentire al responsabile di proseguire o aggravare le conseguenze del reato, è stato trasmesso alla banca un provvedimento di sequestro preventivo d’urgenza. La somma è stata così recuperata e restituita alla vittima. Anche il denaro restante è stato recuperato grazie al blocco dei conti.

Indagini in corso e l’appello della Polizia

Il 21 ottobre l’uomo è tornato in Questura per ringraziare gli agenti. Gli uffici investigativi stanno svolgendo accertamenti per identificare il responsabile della truffa.

La Polizia ha rinnovato l’invito a usare con prudenza i servizi di home banking e a custodire con attenzione le credenziali. È stato raccomandato di diffidare da messaggi e telefonate che, fingendosi comunicazioni di una banca, chiedono dati personali o codici di sicurezza; l’autenticità delle comunicazioni va verificata attraverso i canali ufficiali dell’istituto di credito. In caso di episodi sospetti, la segnalazione alle Forze dell’Ordine può essere effettuata tempestivamente chiamando il 112.

IPA