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È di 15 persone indagate e beni di lusso sequestrati per un valore di 1 milione di euro il bilancio dell’operazione “Red Gold” condotta dalla Guardia di Finanza di Pescara contro un sistema illecito di frode fiscale nel settore dei prodotti energetici. L’indagine, coordinata dalla Procura della Repubblica di Avezzano, ha permesso di ricostruire un complesso meccanismo di evasione fiscale e vendita illegale di gasolio, con l’obiettivo di sottrarre ingenti somme al fisco.

Le indagini e la scoperta del sistema illecito

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Guardia di Finanza, l’operazione “Red Gold” ha preso avvio dopo che i finanzieri del Comando Provinciale di Pescara, sotto la guida del Procuratore Capo Maurizio Maria Cerrato, hanno individuato un articolato sistema di frode nel commercio di prodotti energetici. Il fulcro dell’attività illecita era un imprenditore marsicano, formalmente residente in Svizzera, che aveva messo in piedi un meccanismo per sottrarre gasolio per riscaldamento durante la fase di erogazione, grazie alla manomissione dei dispositivi misuratori “contalitri” installati sui veicoli della sua azienda.

Il modus operandi: gasolio sottratto e vendita in nero

Il gasolio così sottratto veniva poi commercializzato anche a clienti pubblici a prezzi particolarmente vantaggiosi, grazie alla riduzione dei costi ottenuta con la frode. I quantitativi indebitamente prelevati alimentavano un canale parallelo di vendita in nero presso distributori locali, che provvedevano a miscelare il prodotto con gasolio per autotrazione regolarmente stoccato. Questo sistema non solo permetteva di eludere la tassazione sui proventi delle vendite, effettuate esclusivamente in contanti, ma consentiva anche l’evasione delle imposte sulla produzione e sul consumo degli oli minerali, sfruttando la differenza di aliquota tra il gasolio per riscaldamento e quello per autotrazione.

Perquisizioni e sequestro di beni di lusso

L’operazione ha visto impegnati 50 finanzieri che hanno eseguito perquisizioni domiciliari nei confronti dell’imprenditore ideatore della frode e delle aziende degli altri 14 indagati, attivi nelle province di L’Aquila, Pescara, Milano e Roma. Le attività si sono svolte con il supporto delle unità cinofile, dotate di cani antidroga e “cash dog”, e con la collaborazione dei militari dello S.C.I.C.O., specializzati nell’individuazione di beni e valori occultati grazie a tecnologie avanzate.

I beni sequestrati e il valore economico

Al termine delle operazioni sono stati sequestrati 4 autoveicoli di lusso (una Ferrari “Roma”, una Ferrari “Purosangue”, una Porsche Macan e una Audi RS6) per un valore complessivo di circa 1 milione di euro, oltre a orologi di prestigio come Rolex, Audemars Piguet e Breguet, e 41 mila euro in contanti. Sono stati inoltre sequestrati 4 automezzi della società, sui quali erano installati i misuratori alterati utilizzati per la frode.

Il debito con l’Erario e le accuse

Il valore dei beni sequestrati rappresenta una garanzia per la parziale copertura del debito che l’indagato principale ha nei confronti dell’Erario, già quantificato in circa 10 milioni di euro. Nei confronti dei compartecipi al sodalizio criminale sono state avanzate le ipotesi di associazione per delinquere finalizzata ai reati di sottrazione all’accertamento e/o al pagamento dell’accisa su prodotti energetici, frode nelle pubbliche forniture, ricettazione, omessa dichiarazione e autoriciclaggio.

Il contesto e le finalità dell’operazione

L’operazione “Red Gold” si inserisce nell’ambito del più ampio impegno della Guardia di Finanza nel contrasto alla criminalità economico-finanziaria e ai fenomeni speculativi nel settore dei prodotti energetici, un comparto particolarmente sensibile nell’attuale contesto geopolitico. Le attività investigative hanno permesso di smantellare un sistema che, oltre a danneggiare l’Erario, alterava le regole della concorrenza nel mercato dei carburanti.

L’operazione ha coinvolto le province di L’Aquila, Pescara, Milano e Roma.

IPA