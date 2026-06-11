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È di nove arresti e oltre 1,6 milioni di euro sequestrati il bilancio di una vasta operazione condotta dalle forze dell’ordine contro una rete criminale dedita a truffa e altri gravi reati finanziari tra le province di Bergamo, Brescia, Firenze, Mantova, Lecco, Monza Brianza e Vibo Valentia. L’organizzazione, secondo quanto ricostruito dagli investigatori, prometteva rendimenti mensili tra il 2 e il 3 percento attraverso investimenti nel noleggio di auto di lusso, ma in realtà si trattava di un classico schema Ponzi.

Il meccanismo della truffa: promesse di guadagni e società fantasma

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’operazione è stata coordinata dalla Procura di Bergamo e ha visto la collaborazione tra la Squadra Mobile e il Nucleo di Polizia Economico Finanziaria della Guardia di Finanza. Le indagini hanno portato all’arresto di nove persone, accusate a vario titolo di associazione per delinquere, truffa, esercizio abusivo dell’attività finanziaria, reati tributari, riciclaggio e autoriciclaggio. Contestualmente, sono stati sequestrati beni per oltre 1,6 milioni di euro.

Il sistema criminale ruotava intorno a una formula finanziaria ingannevole. Gli investitori venivano invitati a versare una cauzione in denaro con la promessa di rendite fisse, apparentemente generate dal business di una società di noleggio auto di lusso. I contratti sottoscritti facevano riferimento a “fondi comuni di investimento”, ma nessuna delle società coinvolte risultava autorizzata a gestire risparmi o iscritta agli albi degli organi di vigilanza finanziaria.

Una volta incassate le somme, il denaro non veniva investito come promesso, ma trasferito su conti di società create ad hoc e intestate a prestanome. Per mascherare i movimenti, venivano emesse fatture per operazioni inesistenti e i fondi rimbalzavano tra i conti correnti personali degli indagati, fino a raggiungere banche in Irlanda e Slovenia.

Le vittime e i raggiri: il caso della donna truffata

Tra gli episodi più significativi emersi dalle indagini, spicca il raggiro ai danni di una donna che aveva ereditato una somma importante e desiderava investirla nella creazione di un rifugio per cani. I truffatori l’hanno accompagnata da un notaio a Roma per costituire una società, ma subito dopo la firma le hanno sottratto l’assegno destinato al capitale sociale.

Il mantenimento della fiducia e le pressioni sulle vittime

Per mantenere la fiducia degli investitori e ritardare il crollo dello schema, l’organizzazione si è impegnata anche nelle pubbliche relazioni, organizzando cene di lusso e serate conviviali nella provincia di Bergamo. Tuttavia, quando il sistema ha iniziato a mostrare segni di cedimento e le vittime hanno chiesto la restituzione dei propri soldi, il volto amichevole degli indagati si è trasformato in una minaccia concreta.

Per esercitare pressioni psicologiche e fisiche, finalizzate sia a ottenere ulteriori somme sia a dissuadere le vittime dal denunciare, l’organizzazione si è affidata a due uomini provenienti dalla Calabria.

L’indagine ha permesso di ricostruire gravi episodi di estorsione, caratterizzati da minacce di morte e violenza fisica. In particolare, nei confronti di un uomo è stata organizzata una spedizione punitiva: la vittima è stata brutalmente pestata e gli è stata sottratta una Lamborghini che gli era stata affidata. I due uomini lo hanno costretto a pagare una somma per presunti danni all’auto, minacciandolo con frasi come: “Se entro l’una non sei qua, vengo, ti prendo e ti stacco la testa”. Alla moglie della vittima sarebbe stato detto: “Se vostro marito non paga, lo incappuccio, lo metto nel cofano della macchina e lo porto in Calabria alla cava”.

L’operazione e il territorio coinvolto

L’operazione, condotta oggi, ha visto impegnati oltre cento tra poliziotti e finanzieri, supportati da elicotteri e unità cinofile. Le attività si sono svolte tra le province di Bergamo, Brescia, Firenze, Mantova, Lecco, Monza Brianza e Vibo Valentia, a testimonianza della vasta portata dell’indagine e della ramificazione del sodalizio criminale.

IPA