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Un arresto ad Agrigento, questo il bilancio di un’operazione nei confronti di un uomo condannato per truffa online e sostituzione di persona. L’operazione, condotta dalla Squadra Mobile, è stata disposta dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Macerata, a seguito della revoca della sospensione dell’ordine di esecuzione per la carcerazione.

Il provvedimento ad Agrigento

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, il provvedimento di arresto trae origine da una sentenza di condanna per truffa online tramite l’utilizzo di carte PostePay e sostituzione di persona. I fatti risalgono al 19 luglio 2021, quando l’uomo si è reso responsabile dei reati previsti dagli articoli 640 e 494 del codice penale.

La Squadra Mobile di Agrigento ha dato esecuzione all’ordine di carcerazione il 21 settembre 2026. L’arresto è avvenuto in seguito alla decisione dell’Ufficio Esecuzioni Penali della Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Macerata, che ha disposto la revoca della sospensione dell’ordine di esecuzione per la carcerazione e il ripristino dell’ordine stesso.

La pena da scontare

L’uomo arrestato dovrà espiare una pena residua di un anno e dieci mesi di reclusione, oltre a sei mesi di arresto. Dopo le formalità di rito, è stato associato presso la Casa Circondariale di Agrigento, dove rimarrà a disposizione dell’Autorità Giudiziaria competente.

L’arrestato era stato condannato per truffa online e sostituzione di persona, reati che negli ultimi anni hanno visto un incremento anche grazie all’uso di strumenti digitali come le carte PostePay. Il caso specifico riguarda episodi avvenuti nel 2021, che hanno portato alla sentenza definitiva e, successivamente, all’esecuzione della pena detentiva.

IPA