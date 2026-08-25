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Sei uomini sono stati denunciati per truffa e riciclaggio di denaro nell’ambito di un’operazione condotta dalla Polizia di frontiera presso l’aeroporto internazionale di Catania. Gli indagati avrebbero messo in atto un sofisticato sistema per ingannare gli utenti e sottrarre ingenti somme di denaro, inducendo le vittime a fornire dati personali tramite pagine web contraffatte e app di messaggistica.

Il sistema di truffa smascherato dalla Polizia

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’indagine ha preso avvio dopo la scoperta di un meccanismo fraudolento che sfruttava pagine internet civetta, create per assomigliare in tutto e per tutto a quelle originali di istituti finanziari o servizi online. Questo stratagemma ha permesso ai presunti truffatori di carpire informazioni sensibili e documenti di identità dalle vittime ignare.

Come agivano i truffatori

Il gruppo criminale, secondo quanto ricostruito dagli investigatori, avrebbe fornito istruzioni dettagliate alle vittime tramite un’app di messaggistica. In alcuni casi, le persone truffate venivano indotte a effettuare bonifici istantanei, operazioni che una volta eseguite non potevano più essere revocate. In questo modo, i malviventi riuscivano a prosciugare rapidamente i conti correnti degli utenti coinvolti.

L’indagine e la scoperta della rete criminale

Gli agenti della Polizia di frontiera hanno incrociato i dati raccolti durante le indagini con i tabulati dei gestori telefonici e con le informazioni sui flussi finanziari fornite dagli istituti di credito. Questo lavoro ha permesso di ricostruire la struttura della rete criminale, che era in grado di generare ingenti profitti illeciti attraverso una serie di operazioni coordinate.

Riciclaggio e movimentazione del denaro

Il denaro ottenuto tramite le truffe veniva fatto transitare su diversi conti correnti attraverso operazioni multiple, con l’obiettivo di ostacolare la tracciabilità delle somme e ripulire i proventi illeciti. Una volta completato il processo di riciclaggio, il denaro veniva recuperato anche tramite prelievi in contanti.

Denunciati sei uomini a Catania

Al termine delle indagini, la Polizia di frontiera ha denunciato all’autorità giudiziaria sei uomini, ritenuti responsabili dei reati di truffa e riciclaggio. L’operazione ha messo fine all’attività del gruppo, che aveva escogitato un sistema particolarmente insidioso per sottrarre denaro a numerosi utenti.

IPA