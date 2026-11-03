Truffa sentimentale a Mantova, 65enne minacciata con le sue foto private: cinque denunciati

Giornalista professionista. Negli ultimi 16 anni ha ricoperto i ruoli di redattore, caposervizio e caporedattore per diverse testate locali e nazionali occupandosi di cronaca, cultura e sport. Attualmente direttore di una rivista di racconto sportivo

Una 65enne di Mantova è stata vittima di una truffa sentimentale online iniziata con una falsa relazione con un presunto imprenditore francese e proseguita con richieste di denaro e minacce di diffondere immagini private. La donna ha effettuato anche tre ricariche per oltre 5.000 euro dopo essere stata ricattata. La Polizia Postale ha denunciato cinque persone per truffa ed estorsione.

La falsa relazione con un imprenditore francese

Come riferisce la Polizia di Stato, la vicenda è iniziata alla fine di novembre 2025, quando la donna è stata contattata sui social network da un uomo che si presentava come un imprenditore francese.

Le conversazioni sono proseguite su una piattaforma di messaggistica attraverso un numero con prefisso internazionale francese. Le videochiamate e il marcato accento francese dell’interlocutore hanno contribuito a rendere credibile la sua identità.

Per settimane l’uomo ha alimentato una relazione sentimentale fittizia, raccontando di trovarsi in difficoltà economiche. Dopo aver conquistato la fiducia della 65enne, l’avrebbe convinta ad acquistare codici di ricarica e a versare denaro su carte prepagate.

Il ricatto con le foto private e gli oltre 5.000 euro

Quando la donna ha deciso di interrompere i contatti, l’uomo ha continuato a cercarla attraverso nuovi profili social, riuscendo anche a ottenere il suo nuovo numero di telefono.

A quel punto le richieste di denaro si sono trasformate in minacce di diffondere immagini personali che la donna gli aveva inviato durante la relazione.

L’uomo avrebbe minacciato di mandare le fotografie alle amiche della 65enne presenti tra i suoi contatti social. Per aumentare la pressione le avrebbe inviato anche un fotomontaggio manipolato.

Temendo che le immagini venissero diffuse, la donna ha effettuato altre tre ricariche per un importo complessivo superiore a 5.000 euro.

Le indagini della Polizia Postale e le cinque denunce

Gli accertamenti della Polizia Postale di Mantova hanno permesso di ricostruire i movimenti del denaro, individuando conti sui quali erano confluite somme provenienti da più persone.

Il denaro veniva trasferito rapidamente a un numero ristretto di beneficiari ricorrenti e utilizzato anche per pagamenti in alcune città francesi.

Al termine degli accertamenti, cinque persone sono state denunciate all’Autorità giudiziaria per le ipotesi di truffa ed estorsione.

IPA