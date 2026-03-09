Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Due giovani sono stati arrestati e posti agli arresti domiciliari per truffa ai danni di anziani nella provincia di Roma. L’operazione è stata condotta dagli agenti del commissariato di Gaeta, che hanno sequestrato oltre un chilogrammo di oggetti preziosi e monili in oro, recuperati durante la perquisizione del veicolo dei sospetti.

La fonte della notizia

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’arresto è avvenuto grazie all’intuito degli agenti del commissariato di Gaeta, in provincia di Latina. I poliziotti hanno intercettato due giovani, rispettivamente un 22enne e un 18enne, mentre cercavano di allontanarsi rapidamente dopo aver messo a segno una serie di truffe nella provincia di Roma.

L’inseguimento e il controllo

Durante un servizio di controllo del territorio, gli agenti hanno notato un’auto che procedeva a velocità sostenuta. Il comportamento nervoso dei due occupanti ha subito attirato l’attenzione dei poliziotti, che hanno deciso di fermare il veicolo per un controllo più approfondito. Nel corso degli accertamenti, uno dei due giovani ha consegnato spontaneamente una busta contenente denaro contante e numerosi monili in oro, ammettendo di aver appena compiuto una truffa ai danni di un anziano nella provincia di Roma.

Le indagini e la scoperta dei reati

Gli immediati riscontri effettuati dagli operatori hanno permesso di verificare che, proprio in quelle ore, due persone anziane avevano denunciato di essere state vittime di truffa con modalità simili. La successiva perquisizione del veicolo ha portato al rinvenimento di ulteriori oggetti preziosi e documenti appartenenti a una donna anziana. Le vittime, nella denuncia, avevano fornito una descrizione dettagliata sia dei preziosi sottratti sia dell’autore materiale del raggiro, che è stato poi riconosciuto tramite una fotografia.

Il sequestro e gli arresti

Durante le operazioni, gli agenti hanno sequestrato oggetti preziosi e monili in oro per un peso complessivo di oltre un chilogrammo. I due giovani sono stati arrestati e posti agli arresti domiciliari con l’accusa di truffa. L’azione tempestiva delle forze dell’ordine ha permesso di recuperare la refurtiva e di assicurare alla giustizia i responsabili dei raggiri ai danni di persone anziane.

Il ruolo delle forze dell’ordine

L’operazione condotta dagli agenti del commissariato di Gaeta si inserisce in un più ampio contesto di attività di prevenzione e contrasto ai reati contro le fasce più deboli della popolazione, come gli anziani, spesso presi di mira da truffatori senza scrupoli. Grazie alla prontezza e all’esperienza degli operatori, è stato possibile interrompere la serie di truffe e restituire parte dei beni sottratti alle vittime.

Il riconoscimento dei responsabili

Le indagini hanno beneficiato della collaborazione delle vittime, che hanno fornito elementi utili per l’identificazione dei responsabili. In particolare, la descrizione dei preziosi e dell’autore materiale del raggiro si è rivelata fondamentale per il riconoscimento fotografico e per la ricostruzione della dinamica dei fatti.

IPA