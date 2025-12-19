Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un arresto a Padova, dove un uomo di 38 anni è stato fermato con l’accusa di truffa ai danni di un’anziana signora, dopo averla raggirata fingendosi un maresciallo dei Carabinieri.

La ricostruzione dei fatti

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato nei giorni scorsi a Padova. L’uomo, secondo quanto ricostruito dagli investigatori, ha contattato telefonicamente la vittima, presentandosi come un maresciallo dei Carabinieri. Durante la conversazione, le ha riferito che la figlia aveva provocato un incidente ed era trattenuta da un’istituzione non meglio precisata. Per risolvere la situazione, la donna avrebbe dovuto consegnare una somma di denaro.

Il raggiro e la consegna dei beni

Convinta dalla telefonata, l’anziana ha poi ricevuto la visita del truffatore presso la propria abitazione. L’uomo si è fatto consegnare 350 euro in contanti e gioielli per un valore di 25mila euro. Dopo aver ottenuto i beni, il malvivente si è allontanato rapidamente dall’appartamento.

L’intervento della Polizia e l’arresto

Solo pochi minuti dopo la partenza del truffatore, la vittima ha iniziato a sospettare della vicenda e ha contattato la Polizia. Gli agenti della Squadra mobile sono intervenuti tempestivamente, avviando le ricerche dell’uomo sulla base della descrizione fornita dalla signora.

Il ritrovamento e la restituzione dei beni

Le forze dell’ordine hanno individuato il sospettato nei pressi della stazione ferroviaria di Padova, mentre era in attesa di prendere un treno per fare ritorno nella sua regione d’origine. Durante la perquisizione, gli agenti hanno rinvenuto nella sua disponibilità tutto il denaro e i gioielli sottratti con la truffa. L’uomo è stato arrestato e la refurtiva è stata restituita all’anziana vittima.

IPA