Finta volontaria denunciata per truffa davanti all’Ospedale Galliera: una 46enne di fuori regione è stata identificata e deferita in stato di libertà dalla Polizia di Stato. L’intervento è stato effettuato dopo la segnalazione di un cittadino che aveva appena donato 20 euro a una presunta raccolta benefica, poi rivelatasi inesistente.

La segnalazione e l’intervento della Polizia

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato ieri mattina in via Mura delle Cappuccine, nei pressi dell’ingresso dell’Ospedale Galliera. Un cittadino, insospettito dopo aver effettuato una donazione, ha contattato le forze dell’ordine ritenendo di essere stato vittima di un raggiro. Dopo aver consegnato 20 euro a una donna che si presentava come volontaria di un’associazione benefica, l’uomo ha svolto alcune ricerche online, scoprendo che la società in questione non risultava esistente sul web.

L’identificazione della finta volontaria

Gli agenti dell’UPGSP sono intervenuti rapidamente e hanno rintracciato la donna segnalata. La presunta volontaria, una 46enne proveniente da fuori regione, era in possesso di un tesserino di riconoscimento, ma non disponeva della necessaria autorizzazione per la raccolta fondi. I poliziotti hanno verificato che tutti i riferimenti all’associazione benefica – numeri di telefono e siti web riportati sul tesserino e sul materiale informativo – risultavano inesistenti o inattivi.

Precedenti e materiale sequestrato

Dai controlli è emerso che la donna aveva numerosi precedenti di Polizia per truffa e altri reati contro il patrimonio. Inoltre, risultava destinataria di un foglio di via obbligatorio da diversi comuni italiani. Al momento dell’intervento, la 46enne aveva con sé 13 pass dell’associazione, 215 euro in contanti e 24 ricevute di ricarica su una carta prepagata, effettuate dalla stessa a favore di un soggetto pregiudicato. Tutto il materiale è stato sottoposto a sequestro.

Le indagini sull’associazione e i collegamenti

Gli accertamenti effettuati tramite terminale hanno permesso di scoprire che l’associazione “benefica” aveva come responsabile un 58enne di fuori regione, già noto alle forze dell’ordine per associazione a delinquere finalizzata alla truffa. Le modalità operative risultavano analoghe a quelle adottate dalla 46enne fermata a Genova.

IPA