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Frode telefonica ai danni di un anziano e ricettazione, queste le accuse mosse a un trentenne campano, deferito all’Autorità Giudiziaria dopo un’indagine della Polizia di Stato. L’operazione, coordinata dalla Procura di Benevento, ha portato al sequestro di 14.800 euro sottratti con un raggiro basato su falsi SMS bancari.

Truffa telefonica a Crotone

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’indagine è scaturita dalla denuncia presentata da un uomo di 77 anni, vittima di una sofisticata truffa telefonica.

L’anziano, residente nel territorio di competenza della Sezione Operativa per la Sicurezza Cibernetica di Crotone, si è rivolto alle forze dell’ordine dopo aver subito il raggiro.

Il modus operandi della truffa

Tutto ha avuto inizio quando la vittima ha ricevuto un SMS apparentemente inviato da un noto circuito di pagamenti elettronici. Nel messaggio si chiedeva di autorizzare un pagamento sospetto o, in alternativa, di contattare il servizio clienti per bloccare l’operazione. L’anziano, preoccupato, ha chiamato il numero indicato, ignaro che si trattasse di un falso operatore.

Il truffatore, sfruttando la paura e l’urgenza, ha convinto l’uomo a recarsi presso la propria banca e a effettuare un bonifico di 14.800 euro. La somma, secondo quanto riferito dal sedicente operatore, sarebbe servita a bloccare una presunta frode in corso. Per rendere l’inganno ancora più credibile, i malviventi hanno mantenuto i contatti anche tramite WhatsApp, utilizzando un profilo dall’aspetto ufficiale e richiedendo la ricevuta del pagamento.

L’intervento della Polizia e il sequestro dei fondi

Grazie alle competenze tecniche degli investigatori della Polizia Postale, è stato possibile ricostruire i movimenti del denaro e individuare il conto corrente destinatario del bonifico. Gli agenti hanno quindi disposto il congelamento delle somme, ponendo sotto sequestro l’intero importo di 14.800 euro a fini di giustizia.

L’operazione ha permesso non solo di recuperare integralmente la cifra sottratta all’anziano, ma anche di identificare l’intestatario del conto: un trentenne originario della Campania, già noto alle forze dell’ordine per precedenti specifici in materia di ricettazione.

Il deferimento e le garanzie per l’indagato

Il trentenne campano è stato deferito all’Autorità Giudiziaria con l’accusa di ricettazione.

L’indagine è stata condotta dalla Sezione Operativa per la Sicurezza Cibernetica di Crotone e coordinata dalla Procura della Repubblica di Benevento. La collaborazione tra le diverse articolazioni della Polizia di Stato e la magistratura ha consentito di agire tempestivamente, bloccando il flusso di denaro e assicurando il recupero delle somme sottratte.

Il caso rappresenta un esempio di come le forze dell’ordine siano impegnate quotidianamente nella lotta alle truffe informatiche e nella tutela delle fasce più deboli della popolazione, spesso prese di mira da raggiri sempre più sofisticati.

Truffe digitali in crescita

Negli ultimi anni, le truffe telefoniche e informatiche sono diventate sempre più frequenti, colpendo in particolare gli anziani. I criminali sfruttano tecniche di social engineering e strumenti digitali per ingannare le vittime e appropriarsi di somme anche ingenti.

L’episodio avvenuto a Crotone conferma la necessità di mantenere alta la guardia e di rafforzare le attività di prevenzione e sensibilizzazione.

IPA