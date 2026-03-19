Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

È stato sventato un tentativo di truffa informatica ai danni di un pensionato di 67 anni a Coccaglio (Brescia), grazie all’intervento rapido dei Carabinieri della Stazione di Cologne. La vittima, indotta a disporre due bonifici per un totale di 98.000 euro, è stata salvata dalla pronta segnalazione che ha permesso di bloccare il trasferimento della somma. L’episodio, avvenuto nei giorni scorsi, è stato reso noto dalle forze dell’ordine, che hanno sottolineato l’importanza della tempestività nella denuncia per evitare la perdita definitiva del denaro.

La fonte della notizia e i dettagli dell’operazione

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’intervento si è svolto presso la Stazione di Cologne, dove la vittima si è recata per denunciare il tentativo di truffa subito. L’uomo, un pensionato di 67 anni residente a Coccaglio, aveva ricevuto una telefonata da un individuo che si era presentato come operatore della sua banca. Convinto dall’apparente autorevolezza dell’interlocutore, il cittadino ha eseguito due bonifici per un totale di 98.000 euro verso un conto corrente presso un istituto pugliese, intestato a una società estranea ai fatti.

La tecnica del “Caller ID Spoofing”: come agiscono i truffatori

Il raggiro è stato reso possibile dall’utilizzo della tecnica del “Caller ID Spoofing”. I malviventi hanno sfruttato un software in grado di alterare il sistema di identificazione del chiamante, facendo apparire sul display della vittima il numero reale della filiale bancaria. Questo stratagemma ha permesso ai truffatori di abbassare le difese del pensionato, che si è fidato del numero visualizzato, e di creare un senso di urgenza, convincendolo a spostare il denaro per presunti problemi di sicurezza sul conto.

La reazione della vittima e il ruolo decisivo dei Carabinieri

La vicenda ha avuto un esito positivo grazie alla reazione immediata del pensionato, che si è rivolto senza indugio ai Carabinieri di Cologne. La segnalazione tempestiva ha consentito ai militari di attivare le procedure d’urgenza con gli istituti di credito coinvolti, bloccando così il trasferimento dei 98.000 euro e restituendo la somma alla vittima. L’indagine ha inoltre chiarito che la società indicata come beneficiaria dei bonifici era a sua volta vittima di un uso illecito della propria denominazione sociale.

I consigli dell’Arma per difendersi dalle truffe informatiche

Come indicato dal portale ufficiale dei Carabinieri, le forze dell’ordine hanno colto l’occasione per ribadire alcune raccomandazioni fondamentali ai cittadini. In particolare, viene sottolineato che le banche non richiedono mai telefonicamente di effettuare bonifici su conti terzi per motivi di sicurezza. È importante non fidarsi del numero che compare sul display, poiché può essere facilmente manipolato dai truffatori. In caso di dubbi, è consigliabile riagganciare e contattare direttamente la propria banca o il Numero Unico di Emergenza 112.

IPA