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Un arresto e una denuncia, questo il bilancio di un’operazione dei Carabinieri a Fiorenzuola d’Arda (Piacenza), dove un giovane senza fissa dimora è stato fermato per furto con destrezza ai danni di un ambulante. L’episodio si è verificato nella mattinata di ieri, quando la vittima ha segnalato di essere stata raggirata al mercato cittadino tramite la tecnica del falso cambio. L’intervento tempestivo dei militari ha permesso di bloccare il sospetto e recuperare parte della refurtiva.

Furto con destrezza a Fiorenzuola d’Arda

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, tutto è iniziato intorno alle 9.30 in piazza del Mercato a Fiorenzuola d’Arda (Piacenza). Un ambulante del settore ortofrutticolo ha richiesto aiuto dopo essere stato vittima di un furto.

Secondo la ricostruzione, un giovane si è avvicinato al banco chiedendo di cambiare alcune banconote di piccolo taglio in pezzi di valore superiore. Approfittando della distrazione del commerciante, il ragazzo ha sottratto una somma consistente di denaro composta in gran parte da banconote da 5 euro, dalla cassa dell’ambulante.

La fuga e l’intervento dei Carabinieri

Il giovane si è poi allontanato rapidamente, raggiungendo un complice che lo attendeva poco distante a bordo di un’auto scura con targa straniera.

La centrale operativa dei Carabinieri ha subito diramato l’allerta alle pattuglie in zona. Il Radiomobile di Fiorenzuola d’Arda, già presente sulla Statale 9, ha individuato il veicolo sospetto nei pressi di Alseno, a circa cinque chilometri dal luogo del furto. I militari hanno invertito la marcia, raggiunto l’auto e proceduto al controllo.

Il controllo e il ritrovamento della refurtiva

A bordo del veicolo si trovava solo il conducente, un giovane 20enne senza fissa dimora. Durante la perquisizione, i Carabinieri hanno rinvenuto 200 euro in banconote da 50 euro nella tasca della tuta del fermato e altri 500 euro in banconote da 5 euro nascosti nell’auto.

Inoltre sono stati trovati due telefoni cellulari: uno in possesso del giovane e l’altro occultato vicino al sedile di guida.

L’identificazione del complice

Un dettaglio emerso durante il controllo si è rivelato fondamentale per le indagini: lo sfondo fotografico di uno dei telefoni cellulari ha permesso di risalire all’identità del presunto complice, un connazionale 37enne.

La vittima ha riconosciuto entrambi gli individui nel corso dell’individuazione fotografica, confermando il ruolo del giovane fermato come conducente dell’auto utilizzata per la fuga dopo il furto.

L’arresto e la denuncia

Grazie al doppio riscontro fornito dalla vittima,i Carabinieri hanno potuto ricostruire la dinamica dell’azione: i due avrebbero agito in concorso, con uno impegnato a distrarre e sottrarre il denaro e l’altro pronto a garantire la fuga.

Il giovane 20enne è stato arrestato per furto con destrezza e condotto presso la casa circondariale delle “Novate” a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, mentre il complice 37enne è stato denunciato.

L’operazione dei Carabinieri del Radiomobile di Fiorenzuola d’Arda si è conclusa in tempi rapidi grazie alla segnalazione tempestiva della vittima e al coordinamento tra centrale operativa e pattuglie sul territorio. Il controllo del veicolo sospetto e i successivi accertamenti investigativi hanno permesso di chiudere il cerchio e restituire parte della somma sottratta all’ambulante.

IPA