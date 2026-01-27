Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un uomo di 34 anni è stato arrestato per truffa ai danni di un’anziana dopo essere stato fermato per eccesso di velocità sull’autostrada A1 all’altezza di Colleferro. L’arresto è stato eseguito dopo che gli agenti della Polizia Stradale di Roma Sud hanno rinvenuto oro e denaro contante, risultati provento di una truffa perpetrata con la tecnica del “finto carabiniere”. L’operazione è stata resa possibile grazie anche alla collaborazione con i Carabinieri di Maranello.

Il controllo sull’autostrada A1

L’intervento è scattato da un normale servizio di controllo stradale. Gli agenti della Polizia Stradale di Roma Sud hanno notato un veicolo procedere ad alta velocità lungo l’autostrada A1 nei pressi di Colleferro, in provincia di Roma. Hanno quindi deciso di fermare l’auto per un controllo.

Durante il controllo il conducente, un cittadino italiano di 34 anni, si è mostrato particolarmente agitato e non ha saputo fornire spiegazioni plausibili riguardo al motivo del suo viaggio. Inoltre era sprovvisto di documenti di identificazione. Questo comportamento ha insospettito ulteriormente gli agenti, che hanno deciso di approfondire le verifiche sia sulla persona che sul veicolo.

Il ritrovamento di oro e denaro

L’intuizione degli agenti si è rivelata corretta: durante la perquisizione, nascosti nella biancheria intima dell’uomo, sono stati trovati numerosi monili in oro e una somma di denaro contante. Il fermato non è stato in grado di giustificare la provenienza di questi beni.

Inoltre all’interno dell’auto sono stati rinvenuti due smartphone con applicazioni di navigazione attive. La cronologia delle destinazioni indicava come ultime tappe i comuni di Modena e Maranello.

Le indagini e l’arresto

Gli elementi raccolti hanno permesso di avviare immediatamente un’attività investigativa. Grazie anche alla collaborazione dei militari della Stazione dei Carabinieri di Maranello è stato possibile ricostruire l’origine della refurtiva.

Gli oggetti rinvenuti sono risultati essere il provento di una truffa ai danni di un’anziana residente proprio nel comune di Maranello. Il raggiro era stato messo in atto con la tecnica del “finto carabiniere”, una modalità tristemente nota che mira a carpire la fiducia delle vittime, spesso persone anziane, per sottrarre loro beni di valore e denaro.

Alla luce delle prove raccolte l’uomo è stato arrestato e, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, condotto presso la Casa Circondariale di Velletri.

